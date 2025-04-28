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На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине
Европейские страны боятся, что мирное соглашение по Украине разрушит целостность ЕС, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:04:00+03:00
2025-04-28T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейские страны боятся, что мирное соглашение по Украине разрушит целостность ЕС, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran"."Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза", — сказал он.По словам аналитика, для европейцев есть две красные линии: признание Крыма и вступление Украины в НАТО. Меркурис также подчеркнул, что, отвергая предложения США по мирной сделке, Европа при этом не выдвигает собственных альтернатив.На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
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евросоюз, александр меркурис, украина, россия, сша, кайя каллас, госдума рф, нато, в мире
Евросоюз, Александр Меркурис, Украина, Россия, США, Кайя Каллас, Госдума РФ, НАТО, В мире
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине
Меркурис: Европа опасается, что соглашение по Украине разрушит единство ЕС