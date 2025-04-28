Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 28.04.2025 (обновлено: 11:34 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/merkuris-2013785779.html
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине
Европейские страны боятся, что мирное соглашение по Украине разрушит целостность ЕС, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:04:00+03:00
2025-04-28T11:34:00+03:00
евросоюз
александр меркурис
украина
россия
сша
кайя каллас
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейские страны боятся, что мирное соглашение по Украине разрушит целостность ЕС, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran"."Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины &lt;…&gt;. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза", — сказал он.По словам аналитика, для европейцев есть две красные линии: признание Крыма и вступление Украины в НАТО. Меркурис также подчеркнул, что, отвергая предложения США по мирной сделке, Европа при этом не выдвигает собственных альтернатив.На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013776293.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, александр меркурис, украина, россия, сша, кайя каллас, госдума рф, нато, в мире
Евросоюз, Александр Меркурис, Украина, Россия, США, Кайя Каллас, Госдума РФ, НАТО, В мире
На Западе сделали страшное признание о сделке по Украине

Меркурис: Европа опасается, что соглашение по Украине разрушит единство ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейские страны боятся, что мирное соглашение по Украине разрушит целостность ЕС, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran".
"Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
09:20
По словам аналитика, для европейцев есть две красные линии: признание Крыма и вступление Украины в НАТО. Меркурис также подчеркнул, что, отвергая предложения США по мирной сделке, Европа при этом не выдвигает собственных альтернатив.
На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского
10:13
 
ЕвросоюзАлександр МеркурисУкраинаРоссияСШАКайя КалласГосдума РФНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала