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Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы
Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы
Объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на Украине в дни празднования 80-летия Победы подтверждает последовательность России в диалоге с США и ее РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:22:00+03:00
2025-04-28T15:22:00+03:00
2025-04-28T16:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на Украине в дни празднования 80-летия Победы подтверждает последовательность России в диалоге с США и ее желание добиться мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Это подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки, нашего желания добиться мира устойчивого, постоянного и то, что мы готовы к переговорам. И мне кажется очень благородно, что нашим президентом предложено перемирие именно на такой святой праздник Великой Победы нашей", - сказала Матвиенко журналисту "России1" Павлу Зарубину.
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Перемирие на День Победы: комментарии глав палат парламента
Новость об объявлении перемирия на День Победы застала нас в Петербурге, нас законодателей. Первые комментарии глав обеих палат парламента
2025-04-28T15:22
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы
Матвиенко: перемирие в 80-летие Победы говорит о желании России добиться мира