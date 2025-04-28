https://ria.ru/20250428/matvienko-2013852397.html

Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы

Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Матвиенко оценила решение о перемирии в дни 80-летия Победы

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на Украине в дни празднования 80-летия Победы подтверждает последовательность России в диалоге с США и ее РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:22:00+03:00

2025-04-28T15:22:00+03:00

2025-04-28T16:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на Украине в дни празднования 80-летия Победы подтверждает последовательность России в диалоге с США и ее желание добиться мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Это подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки, нашего желания добиться мира устойчивого, постоянного и то, что мы готовы к переговорам. И мне кажется очень благородно, что нашим президентом предложено перемирие именно на такой святой праздник Великой Победы нашей", - сказала Матвиенко журналисту "России1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250428/peregovory-2013848726.html

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Перемирие на День Победы: комментарии глав палат парламента Новость об объявлении перемирия на День Победы застала нас в Петербурге, нас законодателей. Первые комментарии глав обеих палат парламента 2025-04-28T15:22 true PT4M39S

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