https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html

Малков: марафон Общества "Знание" помогает сохранить историческую правду

Малков: марафон Общества "Знание" помогает сохранить историческую правду - РИА Новости, 28.04.2025

Малков: марафон Общества "Знание" помогает сохранить историческую правду

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" помогает сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:25:00+03:00

2025-04-28T17:25:00+03:00

2025-04-28T17:25:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" помогает сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, обращаясь к участникам рязанской площадки мероприятия. По информации пресс-службы правительства Рязанской области, одной из площадок масштабного события стала Рязанская областная филармония. В течение дня ветераны, молодежь, герои СВО, военные корреспонденты, ученые, известные деятели культуры, спорта, общественные активисты говорят о подвиге народа, о важности сохранения исторической памяти. Губернатор обратился к участникам и пожелал плодотворной работы в формате видеоприветствия. "Рязанская область одной из первых в стране запускает Марафон "Знание. Первые". Для нас это большая ответственность. Я благодарю российское общество "Знание" за это доверие. Девятое мая 1945 года – это не просто дата в истории. Мы помним героизм, стойкость и отвагу наших дедов и прадедов. Решением президента РФ Рязани заслуженно присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". И для нас дело чести сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков. Марафон Общества "Знание" в этом помогает", – приводятся в сообщении слова Павла Малкова. Уточняется, что приветственный адрес полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева зачитал главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов. В обращении Щеголева, в частности, говорится: "Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" позволит всем участникам расширить свой кругозор, приобрести новые знания и смыслы, станет вдохновением и стимулом для дальнейшего развития и самореализации". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250421/sluzhaschie-2012609621.html

https://ria.ru/20250421/malkov-2012592002.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков