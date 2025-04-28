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Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам - РИА Новости, 28.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 28.04.2025 (обновлено: 11:19 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам - РИА Новости, 28.04.2025
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:00:00+03:00
2025-04-28T11:19:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для приготовления шашлыка, широкую линейку снеков, напитки и другую продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет продовольственный суверенитет, предлагая производителям широкий набор инструментов поддержки. Кроме того, в Краснопахорском районе ТиНАО строится пищевой кластер, который займет около 170 гектаров земли. При этом более 96 гектаров город предоставил инвесторам в аренду по льготной ставке один рубль в год в рамках Масштабных инвестиционных проектов. Столичные предприятия постоянно наращивают выпуск, расширяют ассортимент и увеличивают объем отгрузок продуктов питания", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в январе-феврале этого года в столице на 15,8% выросла поставка пищевых изделий: на 4% – мясных, почти на 15% – фруктовых и овощных, более чем на 30% – хлебобулочных.Так, за первые два месяца этого года в Москве изготовили свыше 9,5 тысячи тонн мясной продукции, в частности свыше тысячи тонн маринованной свинины. Также предприятия Москвы произвели около 6,7 миллиона банок соков, порядка 2,5 тысячи тонн сыров и примерно 7,8 тысячи тонн рыбной продукции."Москва – ведущий центр пищевой промышленности России с более чем 320 предприятиями и 65 тысячами специалистов. Выпускаемая в столице продукция успешно конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря поддержке города, развитой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и широкому разнообразию качественных товаров", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, специально под гриль-сезон компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" разработала несколько маринадов для свиных шашлыков, шесть видов куриных шашлыков, а также несколько видов купат из курицы. Ассортимент товаров увеличился примерно на 100 позиций и пополнился, в том числе, охотничьими колбасками, варено-копчеными сосисками, куриными котлетами и другими видами продукции.По словам руководителя Армаиса Акопова, в прошлом году компания выпустила более 37 тысяч тонн мясной продукции. В этом году планируется увеличить производство на 30%, чтобы обеспечивать жителей столицы продукцией самого высшего качества.Также внедрение новых технологических подходов позволило компании "Дымовское колбасное производство" оптимизировать производственный цикл и добиться значительных производственных показателей. Компания выпустила в прошлом году более 33 тысяч тонн продукции, общий объем реализации составил около 16 миллиардов рублей. Кроме того, компания разработала новые линейки мясных снеков и продуктов без свинины. При разработке продуктов особое внимание уделяется удобству упаковки и ее соответствию ожиданиям современных покупателей.Генеральный директор компании Альберт Хайретдинов отметил, что уже более 20 лет компания "Дымов" обеспечивает рынок широким ассортиментом качественной мясной продукции, включая сосиски и сардельки, идеально подходящие для жарки на гриле или костре. Компания производит свыше 300 наименований продукции под различными брендами, которые любят миллионы россиян."Дымовское колбасное производство" активно расширяет свое присутствие на внешних рынках и в результате целенаправленной экспортной стратегии, товарооборот компании по экспортным направлениям удвоился по итогам 2024 год и в этом году планируется дальнейшее увеличение объемов производства, превышающее 36 тысяч тонн.Еще одна компания – московский завод сыров "КАРАТ" представляет ассортимент плавленого сыра в нарезке, идеально подходящего для пикников. В линейке представлены различные вкусы. Это классический сливочный, с добавлением ветчины, специально для чизбургеров, а также всеми любимые "Дружба" и "Янтарь", и даже сыр для греческого салата.В прошлом году объемы производства достигли 25 тысяч тонн, а в этом году компания планирует нарастить выпуск продукции до 30 тысяч тонн. Предприятие, которое было основано в 1934 году и славящееся своими богатыми традициями, активно внедряет современные технологии и на данный момент выпускает плавленые, творожные и молодые сыры по испанской технологии.
https://ria.ru/20241031/pomosch-1981068986.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам

Ликсутов: в Москве наращивают выпуск продуктов для пикников к майским праздникам

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для приготовления шашлыка, широкую линейку снеков, напитки и другую продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет продовольственный суверенитет, предлагая производителям широкий набор инструментов поддержки. Кроме того, в Краснопахорском районе ТиНАО строится пищевой кластер, который займет около 170 гектаров земли. При этом более 96 гектаров город предоставил инвесторам в аренду по льготной ставке один рубль в год в рамках Масштабных инвестиционных проектов. Столичные предприятия постоянно наращивают выпуск, расширяют ассортимент и увеличивают объем отгрузок продуктов питания", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что в январе-феврале этого года в столице на 15,8% выросла поставка пищевых изделий: на 4% – мясных, почти на 15% – фруктовых и овощных, более чем на 30% – хлебобулочных.
Так, за первые два месяца этого года в Москве изготовили свыше 9,5 тысячи тонн мясной продукции, в частности свыше тысячи тонн маринованной свинины. Также предприятия Москвы произвели около 6,7 миллиона банок соков, порядка 2,5 тысячи тонн сыров и примерно 7,8 тысячи тонн рыбной продукции.
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"Москва – ведущий центр пищевой промышленности России с более чем 320 предприятиями и 65 тысячами специалистов. Выпускаемая в столице продукция успешно конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря поддержке города, развитой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и широкому разнообразию качественных товаров", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Например, специально под гриль-сезон компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" разработала несколько маринадов для свиных шашлыков, шесть видов куриных шашлыков, а также несколько видов купат из курицы. Ассортимент товаров увеличился примерно на 100 позиций и пополнился, в том числе, охотничьими колбасками, варено-копчеными сосисками, куриными котлетами и другими видами продукции.
По словам руководителя Армаиса Акопова, в прошлом году компания выпустила более 37 тысяч тонн мясной продукции. В этом году планируется увеличить производство на 30%, чтобы обеспечивать жителей столицы продукцией самого высшего качества.
Также внедрение новых технологических подходов позволило компании "Дымовское колбасное производство" оптимизировать производственный цикл и добиться значительных производственных показателей. Компания выпустила в прошлом году более 33 тысяч тонн продукции, общий объем реализации составил около 16 миллиардов рублей. Кроме того, компания разработала новые линейки мясных снеков и продуктов без свинины. При разработке продуктов особое внимание уделяется удобству упаковки и ее соответствию ожиданиям современных покупателей.
Генеральный директор компании Альберт Хайретдинов отметил, что уже более 20 лет компания "Дымов" обеспечивает рынок широким ассортиментом качественной мясной продукции, включая сосиски и сардельки, идеально подходящие для жарки на гриле или костре. Компания производит свыше 300 наименований продукции под различными брендами, которые любят миллионы россиян.
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"Дымовское колбасное производство" активно расширяет свое присутствие на внешних рынках и в результате целенаправленной экспортной стратегии, товарооборот компании по экспортным направлениям удвоился по итогам 2024 год и в этом году планируется дальнейшее увеличение объемов производства, превышающее 36 тысяч тонн.
Еще одна компания – московский завод сыров "КАРАТ" представляет ассортимент плавленого сыра в нарезке, идеально подходящего для пикников. В линейке представлены различные вкусы. Это классический сливочный, с добавлением ветчины, специально для чизбургеров, а также всеми любимые "Дружба" и "Янтарь", и даже сыр для греческого салата.
В прошлом году объемы производства достигли 25 тысяч тонн, а в этом году компания планирует нарастить выпуск продукции до 30 тысяч тонн. Предприятие, которое было основано в 1934 году и славящееся своими богатыми традициями, активно внедряет современные технологии и на данный момент выпускает плавленые, творожные и молодые сыры по испанской технологии.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
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