https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам - РИА Новости, 28.04.2025
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:00:00+03:00
2025-04-28T11:00:00+03:00
2025-04-28T11:19:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для приготовления шашлыка, широкую линейку снеков, напитки и другую продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет продовольственный суверенитет, предлагая производителям широкий набор инструментов поддержки. Кроме того, в Краснопахорском районе ТиНАО строится пищевой кластер, который займет около 170 гектаров земли. При этом более 96 гектаров город предоставил инвесторам в аренду по льготной ставке один рубль в год в рамках Масштабных инвестиционных проектов. Столичные предприятия постоянно наращивают выпуск, расширяют ассортимент и увеличивают объем отгрузок продуктов питания", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в январе-феврале этого года в столице на 15,8% выросла поставка пищевых изделий: на 4% – мясных, почти на 15% – фруктовых и овощных, более чем на 30% – хлебобулочных.Так, за первые два месяца этого года в Москве изготовили свыше 9,5 тысячи тонн мясной продукции, в частности свыше тысячи тонн маринованной свинины. Также предприятия Москвы произвели около 6,7 миллиона банок соков, порядка 2,5 тысячи тонн сыров и примерно 7,8 тысячи тонн рыбной продукции."Москва – ведущий центр пищевой промышленности России с более чем 320 предприятиями и 65 тысячами специалистов. Выпускаемая в столице продукция успешно конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря поддержке города, развитой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и широкому разнообразию качественных товаров", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, специально под гриль-сезон компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" разработала несколько маринадов для свиных шашлыков, шесть видов куриных шашлыков, а также несколько видов купат из курицы. Ассортимент товаров увеличился примерно на 100 позиций и пополнился, в том числе, охотничьими колбасками, варено-копчеными сосисками, куриными котлетами и другими видами продукции.По словам руководителя Армаиса Акопова, в прошлом году компания выпустила более 37 тысяч тонн мясной продукции. В этом году планируется увеличить производство на 30%, чтобы обеспечивать жителей столицы продукцией самого высшего качества.Также внедрение новых технологических подходов позволило компании "Дымовское колбасное производство" оптимизировать производственный цикл и добиться значительных производственных показателей. Компания выпустила в прошлом году более 33 тысяч тонн продукции, общий объем реализации составил около 16 миллиардов рублей. Кроме того, компания разработала новые линейки мясных снеков и продуктов без свинины. При разработке продуктов особое внимание уделяется удобству упаковки и ее соответствию ожиданиям современных покупателей.Генеральный директор компании Альберт Хайретдинов отметил, что уже более 20 лет компания "Дымов" обеспечивает рынок широким ассортиментом качественной мясной продукции, включая сосиски и сардельки, идеально подходящие для жарки на гриле или костре. Компания производит свыше 300 наименований продукции под различными брендами, которые любят миллионы россиян."Дымовское колбасное производство" активно расширяет свое присутствие на внешних рынках и в результате целенаправленной экспортной стратегии, товарооборот компании по экспортным направлениям удвоился по итогам 2024 год и в этом году планируется дальнейшее увеличение объемов производства, превышающее 36 тысяч тонн.Еще одна компания – московский завод сыров "КАРАТ" представляет ассортимент плавленого сыра в нарезке, идеально подходящего для пикников. В линейке представлены различные вкусы. Это классический сливочный, с добавлением ветчины, специально для чизбургеров, а также всеми любимые "Дружба" и "Янтарь", и даже сыр для греческого салата.В прошлом году объемы производства достигли 25 тысяч тонн, а в этом году компания планирует нарастить выпуск продукции до 30 тысяч тонн. Предприятие, которое было основано в 1934 году и славящееся своими богатыми традициями, активно внедряет современные технологии и на данный момент выпускает плавленые, творожные и молодые сыры по испанской технологии.
https://ria.ru/20241031/pomosch-1981068986.html
https://ria.ru/20250425/liksutov-2013350827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
Ликсутов: в Москве наращивают выпуск продуктов для пикников к майским праздникам
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск и расширяют ассортимент продуктов питания к майским праздникам, компании предлагают маринованное мясо для приготовления шашлыка, широкую линейку снеков, напитки и другую продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет продовольственный суверенитет, предлагая производителям широкий набор инструментов поддержки. Кроме того, в Краснопахорском районе ТиНАО строится пищевой кластер, который займет около 170 гектаров земли. При этом более 96 гектаров город предоставил инвесторам в аренду по льготной ставке один рубль в год в рамках Масштабных инвестиционных проектов. Столичные предприятия постоянно наращивают выпуск, расширяют ассортимент и увеличивают объем отгрузок продуктов питания", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что в январе-феврале этого года в столице на 15,8% выросла поставка пищевых изделий: на 4% – мясных, почти на 15% – фруктовых и овощных, более чем на 30% – хлебобулочных.
Так, за первые два месяца этого года в Москве
изготовили свыше 9,5 тысячи тонн мясной продукции, в частности свыше тысячи тонн маринованной свинины. Также предприятия Москвы произвели около 6,7 миллиона банок соков, порядка 2,5 тысячи тонн сыров и примерно 7,8 тысячи тонн рыбной продукции.
"Москва – ведущий центр пищевой промышленности России
с более чем 320 предприятиями и 65 тысячами специалистов. Выпускаемая в столице продукция успешно конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря поддержке города, развитой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и широкому разнообразию качественных товаров", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Например, специально под гриль-сезон компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" разработала несколько маринадов для свиных шашлыков, шесть видов куриных шашлыков, а также несколько видов купат из курицы. Ассортимент товаров увеличился примерно на 100 позиций и пополнился, в том числе, охотничьими колбасками, варено-копчеными сосисками, куриными котлетами и другими видами продукции.
По словам руководителя Армаиса Акопова, в прошлом году компания выпустила более 37 тысяч тонн мясной продукции. В этом году планируется увеличить производство на 30%, чтобы обеспечивать жителей столицы продукцией самого высшего качества.
Также внедрение новых технологических подходов позволило компании "Дымовское колбасное производство" оптимизировать производственный цикл и добиться значительных производственных показателей. Компания выпустила в прошлом году более 33 тысяч тонн продукции, общий объем реализации составил около 16 миллиардов рублей. Кроме того, компания разработала новые линейки мясных снеков и продуктов без свинины. При разработке продуктов особое внимание уделяется удобству упаковки и ее соответствию ожиданиям современных покупателей.
Генеральный директор компании Альберт Хайретдинов отметил, что уже более 20 лет компания "Дымов" обеспечивает рынок широким ассортиментом качественной мясной продукции, включая сосиски и сардельки, идеально подходящие для жарки на гриле или костре. Компания производит свыше 300 наименований продукции под различными брендами, которые любят миллионы россиян.
"Дымовское колбасное производство" активно расширяет свое присутствие на внешних рынках и в результате целенаправленной экспортной стратегии, товарооборот компании по экспортным направлениям удвоился по итогам 2024 год и в этом году планируется дальнейшее увеличение объемов производства, превышающее 36 тысяч тонн.
Еще одна компания – московский завод сыров "КАРАТ" представляет ассортимент плавленого сыра в нарезке, идеально подходящего для пикников. В линейке представлены различные вкусы. Это классический сливочный, с добавлением ветчины, специально для чизбургеров, а также всеми любимые "Дружба" и "Янтарь", и даже сыр для греческого салата.
В прошлом году объемы производства достигли 25 тысяч тонн, а в этом году компания планирует нарастить выпуск продукции до 30 тысяч тонн. Предприятие, которое было основано в 1934 году и славящееся своими богатыми традициями, активно внедряет современные технологии и на данный момент выпускает плавленые, творожные и молодые сыры по испанской технологии.