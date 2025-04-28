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Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 28.04.2025
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23:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013950886.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда
Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:52:00+03:00
2025-04-28T23:52:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Перед началом встречи российский министр напомнил, что Таиланд участвует в нынешней министерской встрече в качестве полноправной страны-партнера БРИКС. "В прошлом июне вы были в Нижнем Новгороде в качестве нашего гостя, а сейчас вы после единогласного одобрения получили статус страны-партнера", - отметил глава МИД РФ. "Ожидаем, что мы обогатим нашу двустороннюю и многостороннюю повестку сотрудничеством в этом очень важном и привлекающем к себе формате", - добавил Лавров. В понедельник в Рио-де-Жанейро проходит встреча глав МИД стран БРИКС.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html
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в мире, россия, таиланд, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, бразилия
В мире, Россия, Таиланд, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, БРИКС, Бразилия
Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Перед началом встречи российский министр напомнил, что Таиланд участвует в нынешней министерской встрече в качестве полноправной страны-партнера БРИКС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии
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"В прошлом июне вы были в Нижнем Новгороде в качестве нашего гостя, а сейчас вы после единогласного одобрения получили статус страны-партнера", - отметил глава МИД РФ.
"Ожидаем, что мы обогатим нашу двустороннюю и многостороннюю повестку сотрудничеством в этом очень важном и привлекающем к себе формате", - добавил Лавров.
В понедельник в Рио-де-Жанейро проходит встреча глав МИД стран БРИКС.
Сергей Лавров и Ван И во время встречи на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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