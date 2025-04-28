https://ria.ru/20250428/lavrov-2013950886.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:52:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Перед началом встречи российский министр напомнил, что Таиланд участвует в нынешней министерской встрече в качестве полноправной страны-партнера БРИКС. "В прошлом июне вы были в Нижнем Новгороде в качестве нашего гостя, а сейчас вы после единогласного одобрения получили статус страны-партнера", - отметил глава МИД РФ. "Ожидаем, что мы обогатим нашу двустороннюю и многостороннюю повестку сотрудничеством в этом очень важном и привлекающем к себе формате", - добавил Лавров. В понедельник в Рио-де-Жанейро проходит встреча глав МИД стран БРИКС.

https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html

https://ria.ru/20250428/kitay-2013866878.html

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в мире, россия, таиланд, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, бразилия