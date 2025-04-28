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Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, заявил Лавров - РИА Новости, 28.04.2025
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10:57 28.04.2025 (обновлено: 11:25 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013784943.html
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, заявил Лавров
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, заявил Лавров - РИА Новости, 28.04.2025
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, заявил Лавров
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:57:00+03:00
2025-04-28T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. Наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС. В частности, речь идет, как я уже отметил, о более активном применении национальных валют", - сказал министр в интервью газете "О Глобо". По словам Лаврова, к вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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россия, китай, индия, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, в мире
Россия, Китай, Индия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, заявил Лавров

Лавров: говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. Наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС. В частности, речь идет, как я уже отметил, о более активном применении национальных валют", - сказал министр в интервью газете "О Глобо".
По словам Лаврова, к вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
"Это должно измениться". О чем договорились лидеры стран БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

Работа XVI саммита БРИКС

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

Работа XVI саммита БРИКС

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

Работа XVI саммита БРИКС

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф (слева) на церемонии встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 13

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 13

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 13

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 13

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 13

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 13

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 13

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 13

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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