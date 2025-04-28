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"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
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10:43 28.04.2025 (обновлено: 10:48 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013782861.html
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной
Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:43:00+03:00
2025-04-28T10:48:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля)?" - сказал Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".По его словам, власти Украины показали "отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны".Говоря о контактах России и США по теме украинского урегулирования, Лавров отметил, что, по впечатлениям Москвы, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины"."Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном", - добавил министр.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html
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украина, в мире, россия, москва, марко рубио, сергей лавров, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной

Лавров: РФ открыта для переговоров, но Киев не демонстрирует договороспособность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля)?" - сказал Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Вчера, 22:47
По его словам, власти Украины показали "отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны".
Говоря о контактах России и США по теме украинского урегулирования, Лавров отметил, что, по впечатлениям Москвы, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины".
"Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Вчера, 18:11
 
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