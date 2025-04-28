https://ria.ru/20250428/lavrov-2013782861.html
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной
Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:43:00+03:00
2025-04-28T10:43:00+03:00
2025-04-28T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля)?" - сказал Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".По его словам, власти Украины показали "отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны".Говоря о контактах России и США по теме украинского урегулирования, Лавров отметил, что, по впечатлениям Москвы, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины"."Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном", - добавил министр.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714823.html
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украина, в мире, россия, москва, марко рубио, сергей лавров, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
"Мяч не на стороне России". Лавров высказался о переговорах с Украиной
Лавров: РФ открыта для переговоров, но Киев не демонстрирует договороспособность