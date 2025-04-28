https://ria.ru/20250428/krasnaya_gorka-1866664782.html

Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты

Красная горка 2025: какого числа праздник у православных в России

Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты

Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:55:00+03:00

2025-04-28T15:55:00+03:00

2025-04-28T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.Красная горка-2025Следующее воскресенье после Пасхи называют Антипасхой (напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. По церковной традиции Антипасха празднуется с такой же светлой радостью, как и Пасха: в храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника – Красная горка – восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы. За время своего существования он значительно трансформировался, однако суть этого праздника неизменна – люди радуются приходу весны и обновлению природы.Какого числа в РоссииУ Красной горки нет фиксированной даты, так как она зависит от наступления Пасхи. В 2025 праздник приходится на воскресенье 27 апреля. Суть и историяИстория появления Красной горки уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси. Назвали праздник Красной горкой так как "красный" в старину – "красивый", а "горка", потому что гуляния устраивали на возвышенностях, которые в это время уже успевали просохнуть от талого снега.У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству."Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился своим ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его". Через неделю после Своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий"", – поясняет Анна Бахтиярова.Традиции и обычаиПраздновать Красную горку принято с размахом, устраивать шумные гуляния с песнями и танцами, красить яйца в зеленый и желтый цвет, накрывать богатый стол с угощениями.Что делают и как правильно провести праздникЭксперт рассказывает, что в этот день было принято катать крашенные яйца с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни. "Катание яйца – символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось – владельца ожидают счастье и удача. Ещё позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чьё яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", – говорит Анна Бахтиярова.Еще одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди старались одеться понаряднее и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.По традиции, продолжая пасхальные обычаи, следует на Красную горку накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенка, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.Что нельзя делатьСуществует немало примет и поверий, связанных с Красной горкой. Вот некоторые из них:Популярные вопросыДуховенство на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища.По христианской традиции посещение и уборку могил, поминки устраивают во вторник после Пасхи — на Радоницу. Однако помянуть родственников и близких людей можно и на Антипасху.По словам Анны Бахтияровой, начиная с этого воскресенья народ посещал кладбища, принося туда крашеные яйца и сладости, возвещая умершим весть о воскресении Христа."С Красной горки начиналась пора свадеб. Пост окончен, а посевные работы ещё не начались. В это короткое время и проходила череда предстрадных свадеб, сватовства и заигрышей", – говорит религиовед.Именно в этот период после перерыва на время поста возобновляют и венчания. Ходила даже такая поговорка: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".Можно креститься в любой день по желанию, однако на дни больших церковных праздников священнослужители могут быть сильно заняты, поэтому следует заранее спланировать день и подготовиться к таинству крещения.

https://ria.ru/20250421/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

https://ria.ru/20250408/verbnaya-1931078113.html

https://ria.ru/20250427/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религиозные праздники, россия, антипасха, православие