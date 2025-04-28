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"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе - РИА Новости, 28.04.2025
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Наука
 
17:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kosmos-2013899615.html
"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе
"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе - РИА Новости, 28.04.2025
"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе
Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:51:00+03:00
2025-04-28T17:51:00+03:00
наука
россия
дмитрий баканов
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БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "В условиях роста числа спутников в космосе возникает вопрос безопасности космического движения. В этой связи мы предложили проект протокола о намерениях космических ведомств государств - членов БРИКС в области обеспечения безопасности космических операций. Предлагаем создать совместную рабочую группу и сформировать дорожную карту для реализации этих намерений", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. По его словам, "Роскосмос" также предложил инициативу по созданию специальной организации для многостороннего сотрудничества в области спутниковой навигации и лазерной дальнометрии. Это нужно для улучшения качества навигации в странах БРИКС, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, логистики на основе искусственного интеллекта и беспилотного движения.
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россия, дмитрий баканов, брикс, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Россия, Дмитрий Баканов, БРИКС, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе

Россия предложила создать группу по безопасности космического движения в БРИКС

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"В условиях роста числа спутников в космосе возникает вопрос безопасности космического движения. В этой связи мы предложили проект протокола о намерениях космических ведомств государств - членов БРИКС в области обеспечения безопасности космических операций. Предлагаем создать совместную рабочую группу и сформировать дорожную карту для реализации этих намерений", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.
По его словам, "Роскосмос" также предложил инициативу по созданию специальной организации для многостороннего сотрудничества в области спутниковой навигации и лазерной дальнометрии. Это нужно для улучшения качества навигации в странах БРИКС, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, логистики на основе искусственного интеллекта и беспилотного движения.
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НаукаРоссияДмитрий БакановБРИКСРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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