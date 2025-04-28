https://ria.ru/20250428/kosmos-2013899615.html

"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе

"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе - РИА Новости, 28.04.2025

"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе

Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:51:00+03:00

2025-04-28T17:51:00+03:00

2025-04-28T17:51:00+03:00

наука

россия

дмитрий баканов

брикс

роскосмос

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Россия предложила создать в рамках БРИКС рабочую группу по безопасности космического движения, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "В условиях роста числа спутников в космосе возникает вопрос безопасности космического движения. В этой связи мы предложили проект протокола о намерениях космических ведомств государств - членов БРИКС в области обеспечения безопасности космических операций. Предлагаем создать совместную рабочую группу и сформировать дорожную карту для реализации этих намерений", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. По его словам, "Роскосмос" также предложил инициативу по созданию специальной организации для многостороннего сотрудничества в области спутниковой навигации и лазерной дальнометрии. Это нужно для улучшения качества навигации в странах БРИКС, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, логистики на основе искусственного интеллекта и беспилотного движения.

https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий баканов, брикс, роскосмос, космос - риа наука