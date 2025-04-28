Bloomberg сравнило взгляды Трампа на конфликт на Украине с позициями Путина
Bloomberg: взгляды Трампа на конфликт на Украине пересекаются с позициями Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями президента РФ Владимира Путина, в особенности после контактов американской и российской сторон, передает агентство Блумберг, которое провело анализ комментариев американского лидера.
Как сообщается в материале Блумберг, агентство использовало большую языковую модель для анализа более 300 публичных комментариев Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025 года, а также более 3 тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года. На основе "эксклюзивного анализа" агентство пришло к выводу, что "взгляды Трампа" на конфликт на Украине "все больше совпадают с теми", которые демонстрирует РФ.
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
23 апреля, 20:06
«
"Результаты, которые были рассмотрены журналистами, показали корреляцию между контактами администрации Трампа с (президентом РФ Владимиром) Путиным и последующими комментариями", - сообщает агентство.
Так, например, как отмечает Блумберг, хотя руководство РФ неоднократно заявляло о нелегитимности Владимира Зеленского, проведенный анализ показывает, что Трамп начал поднимать этот вопрос только после того, как поговорил с российским лидером. Помимо этого, после контакта с российской стороной, Трамп заговорил о низком рейтинге одобрения Зеленского.
Неназванный бывший американский чиновник, чьи слова приводит Блумберг, назвал очевидным тот факт, что Трамп и его команда повторяют тезисы российского руководства. При этом он заявил, что неясно, является ли это результатом влияния РФ или их (США - ред.) собственной решимости положить конец войне любой ценой.
Ранее результаты опроса, проведенного совместно телеканалом ABC, газетой Washington Post и компанией Ipsos, показали, что большинство граждан США считают подход президента США Дональда Трампа слишком дружелюбным по отношению к РФ.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы".
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Financial Times заявлял, что не считает, что Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.