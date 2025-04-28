https://ria.ru/20250428/kndr-2013911919.html
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:44:00+03:00
2025-04-28T18:44:00+03:00
2025-04-28T18:45:00+03:00
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА Новости. На видео показано, как российские и северокорейские военные действовали совместно и вели огонь.
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
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Совместная боевая работа военных РФ и КНДР в Курской области
Кадры совместной боевой работы в распоряжении РИА Новости.
2025-04-28T18:44
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вооруженные силы рф
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области