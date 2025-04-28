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Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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18:44 28.04.2025 (обновлено: 18:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013911919.html
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА Новости. На видео показано, как российские и северокорейские военные действовали совместно и вели огонь.
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РИА Новости
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Совместная боевая работа военных РФ и КНДР в Курской области
Кадры совместной боевой работы в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА Новости.
На видео показано, как российские и северокорейские военные действовали совместно и вели огонь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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26 апреля, 14:06
 
Вооруженные силы РФ
 
 
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