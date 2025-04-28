https://ria.ru/20250428/kndr-2013911919.html

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:44:00+03:00

2025-04-28T18:44:00+03:00

2025-04-28T18:45:00+03:00

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ, видео с кадрами совместной боевой работы имеется в распоряжении РИА Новости. На видео показано, как российские и северокорейские военные действовали совместно и вели огонь.

https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

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Совместная боевая работа военных РФ и КНДР в Курской области Кадры совместной боевой работы в распоряжении РИА Новости. 2025-04-28T18:44 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф