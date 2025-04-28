https://ria.ru/20250428/klishas-2013896935.html

Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру

Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру - РИА Новости, 28.04.2025

Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:44:00+03:00

2025-04-28T17:44:00+03:00

2025-04-28T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир путин

андрей клишас

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Перемирие - это реальный шаг к миру и акт доброй воли (России - ред.)", - сказал политик.

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Максим Зубков

россия, москва, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне