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Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру - РИА Новости, 28.04.2025
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Перемирие - это реальный шаг к миру и акт доброй воли (России - ред.)", - сказал политик.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру
Сенатор Клишас назвал перемирие в дни 80-летия Победы актом доброй воли Москвы