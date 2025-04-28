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Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/klishas-2013896935.html
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру - РИА Новости, 28.04.2025
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
андрей клишас
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Перемирие - это реальный шаг к миру и акт доброй воли (России - ред.)", - сказал политик.
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россия, москва, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Клишас назвал перемирие в годовщину Победы шагом к миру

Сенатор Клишас назвал перемирие в дни 80-летия Победы актом доброй воли Москвы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы - это реальный шаг к миру и акт доброй воли Москвы, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
"Перемирие - это реальный шаг к миру и акт доброй воли (России - ред.)", - сказал политик.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинАндрей КлишасСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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