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Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2025
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Белгородская область
 
22:14 28.04.2025 (обновлено: 09:53 29.04.2025)
https://ria.ru/20250428/klepikov-2013986149.html
Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге
Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2025
Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T22:14:00+03:00
2025-04-29T09:53:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
валентина матвиенко
вячеслав володин
белгородская областная дума
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В памятной церемонии, прошедшей в понедельник, также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководители законодательных органов субъектов РФ. "Здесь покоятся сотни тысяч жителей и защитников, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – почти два с половиной года постоянных обстрелов и страшных человеческих страданий. Подвиг наших героев – вечный пример мужества, стойкости и преданности Отечеству", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Спикер Белгородской областной Думы также отметил, что Великая Отечественная война была и остается одним из самых героических и трагических событий в истории России. "Память о событиях тех лет и о наших предках, освободивших весь мир от фашизма, священна для нас", – подчеркнул Клепиков.
https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), валентина матвиенко, вячеслав володин, белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Белгородская областная Дума

Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
В памятной церемонии, прошедшей в понедельник, также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководители законодательных органов субъектов РФ.
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"Здесь покоятся сотни тысяч жителей и защитников, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – почти два с половиной года постоянных обстрелов и страшных человеческих страданий. Подвиг наших героев – вечный пример мужества, стойкости и преданности Отечеству", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Спикер Белгородской областной Думы также отметил, что Великая Отечественная война была и остается одним из самых героических и трагических событий в истории России.
"Память о событиях тех лет и о наших предках, освободивших весь мир от фашизма, священна для нас", – подчеркнул Клепиков.
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
 
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Валентина МатвиенкоВячеслав ВолодинБелгородская областная Дума
 
 
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