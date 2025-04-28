Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
В памятной церемонии, прошедшей в понедельник, также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководители законодательных органов субъектов РФ.
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"Здесь покоятся сотни тысяч жителей и защитников, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – почти два с половиной года постоянных обстрелов и страшных человеческих страданий. Подвиг наших героев – вечный пример мужества, стойкости и преданности Отечеству", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Спикер Белгородской областной Думы также отметил, что Великая Отечественная война была и остается одним из самых героических и трагических событий в истории России.
"Память о событиях тех лет и о наших предках, освободивших весь мир от фашизма, священна для нас", – подчеркнул Клепиков.
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Совет законодателей Российской Федерации возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге