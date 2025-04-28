https://ria.ru/20250428/klepikov-2013986149.html

Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге

Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2025

Клепиков почтил память героев на Пискаревском кладбище в Петербурге

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-28T22:14:00+03:00

2025-04-28T22:14:00+03:00

2025-04-29T09:53:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

валентина матвиенко

вячеслав володин

белгородская областная дума

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и другие члены Совета Законодателей возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В памятной церемонии, прошедшей в понедельник, также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и руководители законодательных органов субъектов РФ. "Здесь покоятся сотни тысяч жителей и защитников, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – почти два с половиной года постоянных обстрелов и страшных человеческих страданий. Подвиг наших героев – вечный пример мужества, стойкости и преданности Отечеству", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Спикер Белгородской областной Думы также отметил, что Великая Отечественная война была и остается одним из самых героических и трагических событий в истории России. "Память о событиях тех лет и о наших предках, освободивших весь мир от фашизма, священна для нас", – подчеркнул Клепиков.

https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), валентина матвиенко, вячеслав володин, белгородская областная дума