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Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов - РИА Новости, 28.04.2025
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11:45 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kirgiziya-2013794653.html
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов - РИА Новости, 28.04.2025
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:45:00+03:00
2025-04-28T11:45:00+03:00
экономика
киргизия
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов на территорию страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Проектом постановления предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.В настоящее время проект постановления проходит обсуждение на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики.В случае принятия постановления, запрет начнет действовать по истечении трех месяцев после его вступления в силу.Принятие постановления ожидается до конца мая 2025 года.С подробностями по данной мере можно ознакомиться на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html
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экономика, киргизия, россия
Экономика, Киргизия, Россия
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов

Киргизия может ввести временный запрет на ввоз полиэтиленовых пакетов

© Sputnik / Акбар АкжигитовЗдание администрации президента в Бишкеке
Здание администрации президента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Акбар Акжигитов
Здание администрации президента в Бишкеке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов на территорию страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Проектом постановления предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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25 апреля, 14:42
В настоящее время проект постановления проходит обсуждение на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
В случае принятия постановления, запрет начнет действовать по истечении трех месяцев после его вступления в силу.
Принятие постановления ожидается до конца мая 2025 года.
С подробностями по данной мере можно ознакомиться на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
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