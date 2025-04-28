https://ria.ru/20250428/kirgiziya-2013794653.html
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов - РИА Новости, 28.04.2025
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:45:00+03:00
2025-04-28T11:45:00+03:00
2025-04-28T11:45:00+03:00
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киргизия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов на территорию страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Проектом постановления предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.В настоящее время проект постановления проходит обсуждение на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики.В случае принятия постановления, запрет начнет действовать по истечении трех месяцев после его вступления в силу.Принятие постановления ожидается до конца мая 2025 года.С подробностями по данной мере можно ознакомиться на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, киргизия, россия
Экономика, Киргизия, Россия
Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов
Киргизия может ввести временный запрет на ввоз полиэтиленовых пакетов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов на территорию страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Проектом постановления предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.
В настоящее время проект постановления проходит обсуждение на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики
.
В случае принятия постановления, запрет начнет действовать по истечении трех месяцев после его вступления в силу.
Принятие постановления ожидается до конца мая 2025 года.
С подробностями по данной мере можно ознакомиться на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".