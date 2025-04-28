https://ria.ru/20250428/kirgiziya-2013794653.html

Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов

Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов - РИА Новости, 28.04.2025

Киргизия может ввести запрет на импорт полиэтиленовых пакетов

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:45:00+03:00

2025-04-28T11:45:00+03:00

2025-04-28T11:45:00+03:00

экономика

киргизия

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики разработало проект постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов на территорию страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Проектом постановления предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.В настоящее время проект постановления проходит обсуждение на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики.В случае принятия постановления, запрет начнет действовать по истечении трех месяцев после его вступления в силу.Принятие постановления ожидается до конца мая 2025 года.С подробностями по данной мере можно ознакомиться на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".

https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html

https://ria.ru/20250424/vystavka-2013192195.html

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, киргизия, россия