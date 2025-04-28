https://ria.ru/20250428/khramy-2013942250.html

Митрополит рассказал о ситуации с храмами на Украине

Митрополит рассказал о ситуации с храмами на Украине - РИА Новости, 28.04.2025

Митрополит рассказал о ситуации с храмами на Украине

Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир рассказал РИА Новости, что храмы на Украине теряют прихожан и пустеют после насильственного захвата Православной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:13:00+03:00

2025-04-28T22:13:00+03:00

2025-04-28T22:13:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир рассказал РИА Новости, что храмы на Украине теряют прихожан и пустеют после насильственного захвата Православной церковью Украины (ПЦУ). "Говоря о пустых храмах на Украине, речь идет о храмах, которые физически забирают раскольники у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... эти храмы пустеют, практически считаные прихожане остаются, когда ПЦУ, Православная церковь Украины, если ее можно так назвать, эта раскольническая структура берет насильственно эти храмы в свое управление", - сказал митрополит Владимир. По его словам, сообщения о захвате православных храмов на Украине поступают практически ежедневно. "Мы постоянно получаем печальные свидетельства о том, что это происходит практически ежедневно. Захватываются приходские храмы, захватываются монастыри. Мы знаем о тех событиях, которые, к сожалению, происходят в Киево-Печерской лавре, где сегодня происходит глумление над святыми мощами угодников Божьих, преподобных Киево-Печерских", - добавил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250415/upts-2011474395.html

https://ria.ru/20250412/siloviki-2010897600.html

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украина, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, в мире