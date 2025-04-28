Митрополит рассказал о ситуации с храмами на Украине
Митрополит Владимир: храмы на Украине теряют прихожан после их захвата ПЦУ
На торжественной литургии в храме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир рассказал РИА Новости, что храмы на Украине теряют прихожан и пустеют после насильственного захвата Православной церковью Украины (ПЦУ).
"Говоря о пустых храмах на Украине, речь идет о храмах, которые физически забирают раскольники у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... эти храмы пустеют, практически считаные прихожане остаются, когда ПЦУ, Православная церковь Украины, если ее можно так назвать, эта раскольническая структура берет насильственно эти храмы в свое управление", - сказал митрополит Владимир.
По его словам, сообщения о захвате православных храмов на Украине поступают практически ежедневно.
"Мы постоянно получаем печальные свидетельства о том, что это происходит практически ежедневно. Захватываются приходские храмы, захватываются монастыри. Мы знаем о тех событиях, которые, к сожалению, происходят в Киево-Печерской лавре, где сегодня происходит глумление над святыми мощами угодников Божьих, преподобных Киево-Печерских", - добавил он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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