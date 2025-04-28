https://ria.ru/20250428/kamenka-2013807140.html

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:50:00+03:00

2025-04-28T12:50:00+03:00

2025-04-28T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

каменка

харьковская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два - производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

каменка, харьковская область