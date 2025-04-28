https://ria.ru/20250428/izrail-2013766749.html

WSJ: Израиль обсуждает возобновление поставок гумпомощи в Газу

WSJ: Израиль обсуждает возобновление поставок гумпомощи в Газу - РИА Новости, 28.04.2025

WSJ: Израиль обсуждает возобновление поставок гумпомощи в Газу

Израильские чиновники обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, по их словам, это "вопрос нескольких недель", пишет газета Wall Street РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:43:00+03:00

2025-04-28T08:43:00+03:00

2025-04-28T08:43:00+03:00

в мире

израиль

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Израильские чиновники обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, по их словам, это "вопрос нескольких недель", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в пятницу заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия. "Израильские официальные лица говорят, что возобновление поступления помощи на территорию сектора Газа - это вопрос нескольких недель. Сейчас чиновники обсуждают, как лучше всего восстановить поставки на территорию, не усилив при этом ХАМАС", - говорится в материале издания. При этом, по информации газеты, некоторые крайне-правые израильские чиновники хотят, чтобы Израиль выполнял более активную роль в распределении помощи. По словам источников, один из обсуждаемых планов подразумевает открытие новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа, куда можно будет переселить жителей Газы, при этом помощь "не попадет в руки ХАМАС". Отмечается, что план предусматривает привлечение частных американских компаний к операции по оказанию помощи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250324/oon-2006982845.html

https://ria.ru/20250426/afp-2013557348.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году