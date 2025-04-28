WSJ: Израиль обсуждает возобновление поставок гумпомощи в Газу
WSJ: Израиль может возобновить поставки помощи в Газу через несколько недель
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Израильские чиновники обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, по их словам, это "вопрос нескольких недель", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в пятницу заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.
"Израильские официальные лица говорят, что возобновление поступления помощи на территорию сектора Газа - это вопрос нескольких недель. Сейчас чиновники обсуждают, как лучше всего восстановить поставки на территорию, не усилив при этом ХАМАС", - говорится в материале издания.
При этом, по информации газеты, некоторые крайне-правые израильские чиновники хотят, чтобы Израиль выполнял более активную роль в распределении помощи.
По словам источников, один из обсуждаемых планов подразумевает открытие новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа, куда можно будет переселить жителей Газы, при этом помощь "не попадет в руки ХАМАС". Отмечается, что план предусматривает привлечение частных американских компаний к операции по оказанию помощи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.