https://ria.ru/20250428/ispanija-2013946304.html

Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута

Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025

Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута

Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:59:00+03:00

2025-04-28T22:59:00+03:00

2025-04-28T23:08:00+03:00

в мире

испания

португалия

франция

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1920x0_80_0_0_683b679ccaeb4e0a9546fce07a9c0ef5.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер. "Испанская авиакомпания Iberia сообщила об отмене 23 из 247 запланированных на понедельник рейсов после массового отключения электричества, поразившего большую часть Пиренейского полуострова", - передает агентство. Агентство со ссылкой на авиакомпанию также сообщило, что у всех пассажиров будет возможность перенести свой рейс. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

испания

португалия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе