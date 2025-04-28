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Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
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22:59 28.04.2025 (обновлено: 23:08 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013946304.html
Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута
Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута
Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:59:00+03:00
2025-04-28T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер. "Испанская авиакомпания Iberia сообщила об отмене 23 из 247 запланированных на понедельник рейсов после массового отключения электричества, поразившего большую часть Пиренейского полуострова", - передает агентство. Агентство со ссылкой на авиакомпанию также сообщило, что у всех пассажиров будет возможность перенести свой рейс. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута

Reuters: Испанская авиакомпания Iberia завила об отмене 23 рейсов из-за блэкаута

CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер.
«
"Испанская авиакомпания Iberia сообщила об отмене 23 из 247 запланированных на понедельник рейсов после массового отключения электричества, поразившего большую часть Пиренейского полуострова", - передает агентство.
Агентство со ссылкой на авиакомпанию также сообщило, что у всех пассажиров будет возможность перенести свой рейс.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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В миреИспанияПортугалияФранцияАнтониу КоштаЕвросоветОтключение электричества в Европе
 
 
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