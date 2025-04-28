https://ria.ru/20250428/ispanija-2013885899.html

В Испании частично восстановили электроснабжение

В Испании частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании частично восстановили электроснабжение

Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:17:00+03:00

2025-04-28T17:17:00+03:00

2025-04-28T17:17:00+03:00

в мире

испания

мадрид

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. "В настоящее время восстановлено напряжение на подстанциях в нескольких районах на севере, юге и западе (Иберийского - ред.) полуострова", - сообщила компания в социальной сети Х. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html

испания

мадрид

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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе