https://ria.ru/20250428/ispanija-2013885899.html
В Испании частично восстановили электроснабжение
В Испании частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании частично восстановили электроснабжение
Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:17:00+03:00
2025-04-28T17:17:00+03:00
2025-04-28T17:17:00+03:00
в мире
испания
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отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. "В настоящее время восстановлено напряжение на подстанциях в нескольких районах на севере, юге и западе (Иберийского - ред.) полуострова", - сообщила компания в социальной сети Х. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html
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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Отключение электричества в Европе
В Испании частично восстановили электроснабжение
Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения на севере и юге Испании