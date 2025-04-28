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В Испании частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025
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17:17 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013885899.html
В Испании частично восстановили электроснабжение
В Испании частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании частично восстановили электроснабжение
Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:17:00+03:00
2025-04-28T17:17:00+03:00
в мире
испания
мадрид
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. "В настоящее время восстановлено напряжение на подстанциях в нескольких районах на севере, юге и западе (Иберийского - ред.) полуострова", - сообщила компания в социальной сети Х. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html
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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Отключение электричества в Европе
В Испании частично восстановили электроснабжение

Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения на севере и юге Испании

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании.
"В настоящее время восстановлено напряжение на подстанциях в нескольких районах на севере, юге и западе (Иберийского - ред.) полуострова", - сообщила компания в социальной сети Х.
В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреИспанияМадридОтключение электричества в Европе
 
 
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