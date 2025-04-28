https://ria.ru/20250428/inostrantsy-2013924191.html

В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев

В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев - РИА Новости, 28.04.2025

В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев

Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:45:00+03:00

2025-04-28T19:45:00+03:00

2025-04-28T20:56:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну, следует из указа. "Слова "по 30 апреля 2025 г." заменить словами "по 10 сентября 2025 г.", — говорится в документе. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.

https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html

https://ria.ru/20250414/gd-2011092777.html

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин