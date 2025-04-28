В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев
Срок урегулирования правового статуса иностранцев в РФ продлили до 10 сентября
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну, следует из указа.
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"Слова "по 30 апреля 2025 г." заменить словами "по 10 сентября 2025 г.", — говорится в документе.
Предыдущий срок был установлен до 30 апреля.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц.
Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
- менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы региона проживания;
- управлять транспортом;
- приобретать имущество;
- ставить недвижимость на кадастровый учет;
- открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
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Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.
В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.
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