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В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев - РИА Новости, 28.04.2025
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19:45 28.04.2025 (обновлено: 20:56 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/inostrantsy-2013924191.html
В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев
В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев - РИА Новости, 28.04.2025
В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев
Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:45:00+03:00
2025-04-28T20:56:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну, следует из указа. &quot;Слова &quot;по 30 апреля 2025 г.&quot; заменить словами &quot;по 10 сентября 2025 г.&quot;, — говорится в документе. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.
https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html
https://ria.ru/20250414/gd-2011092777.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
В России продлили срок для урегулирования правового статуса иностранцев

Срок урегулирования правового статуса иностранцев в РФ продлили до 10 сентября

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну, следует из указа.
«

"Слова "по 30 апреля 2025 г." заменить словами "по 10 сентября 2025 г.", — говорится в документе.

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Предыдущий срок был установлен до 30 апреля.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц.
Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
  • менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • ставить недвижимость на кадастровый учет;
  • открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
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Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.
В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.
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