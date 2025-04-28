https://ria.ru/20250428/gosduma-2013945976.html

В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы

В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы - РИА Новости, 28.04.2025

В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы

Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы является отличной возможностью для Владимира Зеленского показать желание мира не на словах, а на деле, заявила... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:55:00+03:00

2025-04-28T22:55:00+03:00

2025-04-28T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир зеленский

госдума рф

украина

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы является отличной возможностью для Владимира Зеленского показать желание мира не на словах, а на деле, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. "Надеемся, Киев последует нашему примеру. Это отличная возможность для господина Зеленского показать на деле, а не на словах, свое желание мира. Но почему-то кажется, что его слова разойдутся с делами, как было уже не раз", - сказала она. Россия, по словам политика, в очередной раз демонстрирует свою готовность завершить военные действия.

https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html

https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html

россия

киев

украина

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россия, киев, владимир зеленский, госдума рф, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне