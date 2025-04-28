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В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/gosduma-2013945976.html
В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы
В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы
Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы является отличной возможностью для Владимира Зеленского показать желание мира не на словах, а на деле, заявила... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:55:00+03:00
2025-04-28T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир зеленский
госдума рф
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы является отличной возможностью для Владимира Зеленского показать желание мира не на словах, а на деле, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. "Надеемся, Киев последует нашему примеру. Это отличная возможность для господина Зеленского показать на деле, а не на словах, свое желание мира. Но почему-то кажется, что его слова разойдутся с делами, как было уже не раз", - сказала она. Россия, по словам политика, в очередной раз демонстрирует свою готовность завершить военные действия.
https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html
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россия, киев, владимир зеленский, госдума рф, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме оценили перемирие, объявленное в годовщину Победы

Чемерис назвала перемирие шансом для Зеленского показать желание мира на деле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы является отличной возможностью для Владимира Зеленского показать желание мира не на словах, а на деле, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия
Вчера, 20:19
"Надеемся, Киев последует нашему примеру. Это отличная возможность для господина Зеленского показать на деле, а не на словах, свое желание мира. Но почему-то кажется, что его слова разойдутся с делами, как было уже не раз", - сказала она.
Россия, по словам политика, в очередной раз демонстрирует свою готовность завершить военные действия.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие
Вчера, 20:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ЗеленскийГосдума РФУкраина80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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