https://ria.ru/20250428/gosavtoinspektsiya-2012040563.html

Госавтоинспекция напомнила мотоциклистам об использовании экипировки

Госавтоинспекция напомнила мотоциклистам об использовании экипировки - РИА Новости, 28.04.2025

Госавтоинспекция напомнила мотоциклистам об использовании экипировки

Госавтоинспекция в период старта нового мотосезона напомнила о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной внимательности всех... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

общество

авто

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госавтоинспекция в период старта нового мотосезона напомнила о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной внимательности всех участников.Так, с наступлением теплой погоды на дорогах страны увеличилось число мотоциклистов, а в большинстве регионов сезон уже открыт. По статистике аварийности 2024 года мотоциклисты стали участниками 9,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, погибли 897 человек, травмы различной степени тяжести получили 9,7 тысячи человек, отметили в Госавтоинспекции."С началом мотосезона часто фиксируется увеличение количества аварий с участием мотоциклистов. Основными причинами остаются превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции и пренебрежение средствами защиты. Особую тревогу вызывает тот факт, что водители мотоциклов игнорируют необходимость использования мотошлемов, а это в случае ДТП значительно увеличивает тяжесть последствий", – отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Он также напомнил о том, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а у водителя в правах открыта соответствующая категория.В Госавтоинспекции также подчеркнули, что безопасность мотоциклиста на дороге начинается с исправного технического состояния транспортного средства. Перед началом сезона необходимо тщательно проверить тормозную систему, состояние шин, работу световых приборов. Особое внимание следует уделить выбору экипировки – помимо обязательного шлема, рекомендуется использовать специальную защитную одежду со световозвращающими элементами, которая не только предохранит при падении, но и сделает мотоциклиста более заметным на дороге.Важными правилами безопасности поведения на дороге в Госавтоинспекции также назвали выбор безопасного скоростного режима движения с учетом дорожных и погодных условий, обязательное использование мотошлема всеми находящимися на мотоцикле, отказ от опасных маневров, включая обгоны в слепых зонах и перестроения между рядами движущегося транспорта. Особую осторожность следует проявлять при движении в условиях недостаточной видимости и на мокром асфальте, когда сцепление шин с дорожным покрытием значительно ухудшается.Автомобилистам также рекомендовали проявлять повышенное внимание во время движения и учитывать, что мотоциклы обладают меньшими габаритами и могут оказаться в слепой зоне зеркал. Перед совершением маневра необходимо убедиться в отсутствии двухколесного транспорта, а при движении в плотном потоке – соблюдать увеличенную дистанцию.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

https://ria.ru/20250325/gosavtoinspektsiya-2006939606.html

https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, авто