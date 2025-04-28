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Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера - РИА Новости, 28.04.2025
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02:05 28.04.2025 (обновлено: 10:43 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/gladkov-2013747170.html
Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера
Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера - РИА Новости, 28.04.2025
Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил в Telegram-канале соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего в ДТП фельдшера. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:05:00+03:00
2025-04-28T10:43:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил в Telegram-канале соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего в ДТП фельдшера. Ранее в пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщали, что иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на перекрестке в Белгороде, погиб фельдшер, еще три человека пострадали. Гладков сообщил, что бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась, погиб фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи Сергей Журбенко. "Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, коллегам и друзьям. Память о нем должна жить вечно, ведь именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее. Ранена его коллега. По информации от медиков, у пострадавшей, по предварительной информации, множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Предварительно, водитель СМП не пострадал", - написал губернатор. Гладков также сообщил, что у водителя легкового автомобиля закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки, он также доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20250422/belgorod-2012718638.html
https://ria.ru/20250212/belgorod-1998754409.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера

Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП в Белгороде фельдшера

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ДТП с участием машины скорой помощи на перекрестке в Белгороде
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи на перекрестке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил в Telegram-канале соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего в ДТП фельдшера.
Ранее в пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщали, что иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на перекрестке в Белгороде, погиб фельдшер, еще три человека пострадали.
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Гладков сообщил, что бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась, погиб фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи Сергей Журбенко.
"Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, коллегам и друзьям. Память о нем должна жить вечно, ведь именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее. Ранена его коллега. По информации от медиков, у пострадавшей, по предварительной информации, множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Предварительно, водитель СМП не пострадал", - написал губернатор.
Гладков также сообщил, что у водителя легкового автомобиля закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки, он также доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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