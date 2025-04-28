Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП фельдшера
Гладков выразил соболезнования семье погибшего в ДТП в Белгороде фельдшера
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ДТП с участием машины скорой помощи на перекрестке в Белгороде
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил в Telegram-канале соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего в ДТП фельдшера.
Ранее в пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщали, что иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на перекрестке в Белгороде, погиб фельдшер, еще три человека пострадали.
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Гладков сообщил, что бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась, погиб фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи Сергей Журбенко.
"Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, коллегам и друзьям. Память о нем должна жить вечно, ведь именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее. Ранена его коллега. По информации от медиков, у пострадавшей, по предварительной информации, множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Предварительно, водитель СМП не пострадал", - написал губернатор.
Гладков также сообщил, что у водителя легкового автомобиля закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки, он также доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.