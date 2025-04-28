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"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп - РИА Новости, 28.04.2025
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:05:00+03:00
2025-04-28T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", — написал он.Политик призвал не забывать, что Трамп уже называл французского лидера слабаком, и добавил, что Макрон представляет из себя полную противоположность Франции.Сам Макрон 26 апреля заявил, что провел в Риме очень позитивный обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
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дональд трамп, франция, в мире, рим, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот
Дональд Трамп, Франция, В мире, Рим, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
Филиппо: Макрон хочет помешать миру, поэтому Трампу нужно избавиться от него