https://ria.ru/20250428/frantsiya-2013810445.html

"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп

"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп - РИА Новости, 28.04.2025

"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп

Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:05:00+03:00

2025-04-28T13:05:00+03:00

2025-04-28T13:05:00+03:00

дональд трамп

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эммануэль макрон

флориан филиппо

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", — написал он.Политик призвал не забывать, что Трамп уже называл французского лидера слабаком, и добавил, что Макрон представляет из себя полную противоположность Франции.Сам Макрон 26 апреля заявил, что провел в Риме очень позитивный обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013776293.html

франция

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