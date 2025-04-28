Рейтинг@Mail.ru
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/frantsiya-2013810445.html
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп - РИА Новости, 28.04.2025
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:05:00+03:00
2025-04-28T13:05:00+03:00
дональд трамп
франция
в мире
рим
украина
эммануэль макрон
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47397433ea75c17005279c34f7c6a971.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру &lt;...&gt;. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", — написал он.Политик призвал не забывать, что Трамп уже называл французского лидера слабаком, и добавил, что Макрон представляет из себя полную противоположность Франции.Сам Макрон 26 апреля заявил, что провел в Риме очень позитивный обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013776293.html
франция
рим
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17fa7fd6d388233f4fa3e1fc70790d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, франция, в мире, рим, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот
Дональд Трамп, Франция, В мире, Рим, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп

Филиппо: Макрон хочет помешать миру, поэтому Трампу нужно избавиться от него

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу придется избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
09:20
Политик призвал не забывать, что Трамп уже называл французского лидера слабаком, и добавил, что Макрон представляет из себя полную противоположность Франции.
Сам Макрон 26 апреля заявил, что провел в Риме очень позитивный обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского
10:13
 
Дональд ТрампФранцияВ миреРимУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала