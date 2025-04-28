https://ria.ru/20250428/evraev-2013934794.html

Двухэтажные туристические автобусы выйдут на маршрут в Ярославле 29 апреля

Двухэтажные туристические автобусы выйдут на маршрут в Ярославле 29 апреля - РИА Новости, 28.04.2025

Двухэтажные туристические автобусы выйдут на маршрут в Ярославле 29 апреля

Двухэтажные туристические автобусы выйдут на маршрут в Ярославле 29 апреля, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:43:00+03:00

2025-04-28T20:43:00+03:00

2025-04-28T20:43:00+03:00

ярославская область

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ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Двухэтажные туристические автобусы выйдут на маршрут в Ярославле 29 апреля, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. Сообщается, что в понедельник в преддверии открытия в Ярославле туристического маршрута, который будет совершаться на двухэтажных автобусах, губернатор Ярославской области Михаил Евраев совершил пробную поездку. Губернатор подчеркнул, что начинается высокий туристический сезон, и, по его мнению, спрос на поездки в таких автобусах будет огромный. "Люди хотят узнавать регион, знакомиться с его достопримечательностями и историей. Летний период позволит использовать открытый второй этаж, и пассажиров ждут новые виды и впечатления. Проверено на себе. Начинаем проект с Ярославля, но в планах его расширение на Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский, Ростов Великий, где также должен быть современный туристический сервис", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, двухэтажные автобусы уже курсировали в январские праздники и теперь возобновляют свою работу на постоянной основе: за время новогодних каникул такой транспорт показал свою востребованность – на них смогли прокатиться около 4 тысяч жителей и гостей региона. "С 29 апреля на маршрут выйдут два двухэтажных туристических автобуса, а также планируется выход третьего. Они красного цвета и брендированы видами Ярославля и символом города – медведем с секирой. На остановках, которые будут делать автобусы, планируется установка информационных знаков с подсветкой", - говорится в сообщении пресс-службы. Экскурсионный маршрут двухэтажных автобусов в Ярославле проходит по историческому центру, мимо основных достопримечательностей и знаковых мест, отмечают в областном правительстве. Время в пути – около одного часа, но формат предполагает, что пассажиры могут выйти на любой остановке, посмотреть понравившийся объект, не ограничивая себя по времени, и вернуться на маршрут. Билет действует 24 часа с момента первой посадки.

https://ria.ru/20250428/karshering-2013928471.html

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

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ярославль, ярославская область, михаил евраев