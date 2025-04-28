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Россия стоит на пороге новой эпохи, заявил Мишустин
Россия стоит на пороге новой эпохи, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия стоит на пороге новой эпохи, заявил Мишустин
Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:07:00+03:00
2025-04-28T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект – преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют они и привычный уклад жизни", - рассказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, михаил мишустин, экономика
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Экономика
Россия стоит на пороге новой эпохи, заявил Мишустин
Мишустин: инновации преобразуют экономику РФ и поменяют привычный уклад жизни