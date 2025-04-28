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Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
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17:38 28.04.2025 (обновлено: 17:50 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html
Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ
Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ
Перебои с электричеством в Португалии были вызваны аварией в системе электроснабжения Испании из-за редкого атмосферного явления, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:38:00+03:00
2025-04-28T17:50:00+03:00
в мире
испания
португалия
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перебои с электричеством в Португалии были вызваны аварией в системе электроснабжения Испании из-за редкого атмосферного явления, передает агентство Рейтер со ссылкой на оператора электросетей REN. "Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html
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в мире, испания, португалия, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Отключение электричества в Европе
Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ

Reuters: авария в Португалии вызвана редким атмосферным явлением в Испании

© Getty Images / Anadolu/StringerЛюди в темном подземном переходе в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
Люди в темном подземном переходе в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Люди в темном подземном переходе в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перебои с электричеством в Португалии были вызваны аварией в системе электроснабжения Испании из-за редкого атмосферного явления, передает агентство Рейтер со ссылкой на оператора электросетей REN.
«
"Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову", - пишет агентство.
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В миреИспанияПортугалияОтключение электричества в Европе
 
 
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