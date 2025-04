https://ria.ru/20250428/ekspozitsiya-2013903680.html

Экспозиция "Сделано в России" открылась на "Иннопроме" в Ташкенте

Экспозиция "Сделано в России" открылась на "Иннопроме" в Ташкенте

Экспозиция "Сделано в России" открылась на "Иннопроме" в Ташкенте

28.04.2025

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Большая промышленная неделя "Иннопром. Центральная Азия" – ключевое мероприятие для развития торгово-промышленного сотрудничества в среднеазиатском регионе началась 28 апреля в Ташкенте, на площадке выставочного центра CAEx при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) открылась национальная экспозиция под брендом "Сделано в России", где представлены решения от 51 предприятия, сообщает центр."В этом году российская экспозиция площадью 923 квадратных метров стала самой крупной среди всех иностранных участников и второй по масштабу после национальной экспозиции Узбекистана. Под единым брендом "Сделано в России"/Made in Russia надежную и высококачественную продукцию представляют 51 компания из 23 регионов России", - говорится в сообщении.В первые часы работы выставки экспозицию Made in Russia осмотрели президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.Делегация, в частности, оценила аэролодку от красноярского амфибийного завода "Север". Амфибийный транспорт широко применяется в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, работает в регионах со сложным климатом и труднопроходимой местностью. Аэролодки и вездеходы хорошо известны в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, а в некоторых местах уже стали основой транспортного сообщения. На мировом рынке сибирские амфибии также пользуются значительным спросом. География экспорта покрывает ближнее и дальнее зарубежье, в том числе ОАЭ и Бангладеш.Кроме того, на стенде Made in Russia представлены зарядная станция переменного тока от Корпорации ПСС, полностью российская разработка; образцы бурового агрегата от компании "Бур-Инструмент Экспорт", который уже активно используется в геологоразведке и добыче урана в Узбекистане; центробежный концентратор для высокоэффективного извлечения благородных и редких металлов от компании "Сервис Технопром".Также среди участников экспозиции – производитель полимерных компаундов на основе полиолефинов "Генезис М", предприятие для диагностики электротехнического оборудования "СКБ ЭП", производитель нефтепромыслового оборудования "Уфагидромаш", крупнейший производитель бытовой химии и косметики "Арнест ЮниРусь", поставщик металлургического оборудования и комплектующих "Гайд Системс", производитель гидравлического оборудования "Энерпред", крупнейшая автомобильная корпорация России "КАМАЗ", разработчик приборов учета для энергетики, ЖКХ и строительства НПО КАРАТ, изготовитель газовых хроматографов НПФ "Мета-хром", производитель специализированных машин "Профи Групп", производитель инновационных досок и материалов из закаленного стекла "МЕДЛАЙТ" и не только.Каждая компания получила комплексную поддержку РЭЦ, который в том числе подобрал для предприятий потенциальных партнеров. Планируется, что за три дня выставки участники российской экспозиции проведут более 200 переговоров с представителями бизнеса и государственных структур Узбекистана и других стран."Такого рода события способствуют укреплению торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном. Они действительно развиваются очень существенными темпами: по итогам прошлого года наша взаимная торговля уже составила 10,2 миллиарда долларов. И важно, что сегодня на выставке высокотехнологичные компании России и Узбекистана обсуждают не только форматы торгового партнерства, но и кооперационные проекты по созданию производств на территории Узбекистана", — сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Поддержка российских компаний в Центральной Азии — одно из приоритетных направлений деятельности Группы Российского экспортного центра. Мы отмечаем устойчивое укрепление промышленного сотрудничества с государствами региона и оказываем поддержку таким проектам на всех этапах, в том числе с использованием страховых механизмов. Только за 2024 год объем поддержанных нами сделок между компаниями России и Узбекистана превысил 2 миллиарда долларов. Видим перспективы для увеличения экспорта продукции машиностроения, строительной, химической и фармацевтической промышленности, а также возможности для дальнейшего развития производственной кооперации", – отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.РЭЦ отметил, что это уже третья национальная экспозиция "Сделано в России" за пять лет проведения выставки "Иннопром" в Ташкенте. Ранее российские производители представляли свои достижения на выставке в 2022 и 2023 годах. Участие российских компаний в выставке "Иннопром. Центральная Азия" направлено на продвижение высокотехнологичной российской продукции на рынки Центральной Азии, расширение деловых связей и поиск новых партнеров.

Новости

