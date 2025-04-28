https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html

Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ

Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ - РИА Новости, 28.04.2025

Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ

В Москве в рамках программе комплексного развития территорий (КРТ) в 10 административных округах инвесторы и операторы реорганизуют более 920 гектаров бывших... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:12:00+03:00

2025-04-28T14:12:00+03:00

2025-04-28T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Москве в рамках программе комплексного развития территорий (КРТ) в 10 административных округах инвесторы и операторы реорганизуют более 920 гектаров бывших промышленных зон, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря включения участков бывших промзон в программу КРТ позволяет реорганизовать территории с промышленной инфраструктурой, которая не работает десятки лет."Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ. Так, на 65 территориях площадью свыше 920 гектаров будут сформированы многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем. Это позволит создать более 240 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что развитием десяти площадок бывших промышленных зон занимаются правообладатели недвижимости и земли. Кроме того, 20 площадок реорганизуют инвесторы. Их определили по результатам торгов. Редевелопмент 35 территорий проводят операторы КРТ.На месте бывших промзон появятся детские сады для 11 тысяч человек, школа на 23 тысячи мест. Также планируется построить 14 объектов здравоохранения и 22 спортивных сооружения.

https://ria.ru/20250428/sotsobekty-2013530137.html

https://ria.ru/20250427/efimov-2013529966.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)