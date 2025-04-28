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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году - РИА Новости, 28.04.2025

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году

28 апреля на автодороге М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль в Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус с паломниками, следовавший из... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:47:00+03:00

2025-04-28T13:47:00+03:00

2025-04-28T13:47:00+03:00

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28 апреля на автодороге М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль в Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус с паломниками, следовавший из Псковской области в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 13 человек были госпитализированы, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам медпомощь оказана амбулаторно.22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ", перевозившим детей. В результате ДТП пострадали 12 человек: водитель Renault Logan, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, и 11 детей – двое несовершеннолетних пассажиров Renault Logan и девять детей, которые ехали в автобусе. 6 апреля на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. 31 марта в Бийском районе Алтайского края столкнулись автомобиль и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Бийск – Первомайское. По данным полиции, водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус. В аварии погибли пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, еще пять человек были госпитализированы. 24 марта на трассе у аэропорта Симферополя (Крым) столкнулись автобус "Лиаз", который ехал в Симферополь из села Аркадьевка, с зерновозом "Камаз". По данным Минздрава, погибли шесть человек, в больницу были доставлены 37 человек. Водитель автобуса выжил. Он заявил, что его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком. 18 марта на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова в Якутске (Республики Саха (Якутия) столкнулись маршрутный автобус № 41 и грузовик "Камаз". В результате происшествия пострадали 14 человек – водитель и 13 пассажиров автобуса. 14 февраля на Комсомольском мосту в центре Омска столкнулись пассажирские автобусы № 72 и 78 и три легковых автомобиля. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов. 11 февраля на 2-м километре автодороги Прокопьевск – Ясная Поляна в Кузбассе водитель автобуса "ПАЗ" не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего автобус опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, еще четверым понадобилась медицинская помощь. 10 февраля на 6-м километре автодороги Уборка – Самарка – Ариадное в Чугуевском районе Приморья произошла авария с участием лесовоза и автобуса, шедшего по маршруту Чугуевка – Заветное. В результате ДТП 16 человек доставили в районную больницу, шестеро из них госпитализировали.2 февраля на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти водитель "Камаза" (снегоуборочная техника) столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом, выполнявшим регулярный рейс из Таллинна в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли два пассажира, 17 человек пострадали.18 января на 6-м километре автодороги Челябинск – Октябрьское в Челябинской области столкнулись автомобили Honda Civic и рейсовый автобус "ПАЗ", двигавшиеся во встречных направлениях. В результате аварии погибли два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля. Травмы получили водитель автобуса и пятеро пассажиров. 12 января в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части, в результате чего автобус опрокинулся. В результате аварии три человека погибли, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести. 5 января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП, госпитализация потребовалась семерым.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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