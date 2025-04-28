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КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 28.04.2025 (обновлено: 02:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dejatelnost-2013745948.html
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву - РИА Новости, 28.04.2025
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву
Деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:50:00+03:00
2025-04-28T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). "Военная деятельность вооруженных сил (Корейской Народно-Демократической - ред.) Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, также является образцовым, замечательным примером самых верных действий для их исполнения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013743112.html
россия
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в мире, россия, оон, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, КНДР (Северная Корея)
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву

ЦТАК: деятельность вооруженных сил КНДР в России отвечает международному праву

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
"Военная деятельность вооруженных сил (Корейской Народно-Демократической - ред.) Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, также является образцовым, замечательным примером самых верных действий для их исполнения", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНКНДР (Северная Корея)
 
 
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