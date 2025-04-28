https://ria.ru/20250428/dejatelnost-2013745948.html

КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву

КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву - РИА Новости, 28.04.2025

КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву

Деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:50:00+03:00

2025-04-28T01:50:00+03:00

2025-04-28T02:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает международному праву, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). "Военная деятельность вооруженных сил (Корейской Народно-Демократической - ред.) Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, также является образцовым, замечательным примером самых верных действий для их исполнения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013743112.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, оон, кндр (северная корея)