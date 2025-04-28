Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин
Мишустин: бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России, это позволит снизить издержки государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что для обеспечения независимого развития государства необходимы собственные космические сервисы и услуги на основе данных дистанционного зондирования Земли, надежная спутниковая связь, а также безопасные каналы передачи данных.
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"Для чего предстоит кратно увеличить спутниковую группировку. На решение такой задачи направлен отдельный национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации". Он предполагает очень активное участие предпринимателей. Мы сейчас пошли в то, чтобы сделать государственно-частное партнерство в этой сфере. Его реализация позволит снизить издержки государства при производстве спутников, при их запуске", - сказал Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.