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Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
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14:35 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/biznes-2013835484.html
Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин
Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин
Бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России, это позволит снизить издержки государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:35:00+03:00
2025-04-28T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России, это позволит снизить издержки государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что для обеспечения независимого развития государства необходимы собственные космические сервисы и услуги на основе данных дистанционного зондирования Земли, надежная спутниковая связь, а также безопасные каналы передачи данных. "Для чего предстоит кратно увеличить спутниковую группировку. На решение такой задачи направлен отдельный национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации". Он предполагает очень активное участие предпринимателей. Мы сейчас пошли в то, чтобы сделать государственно-частное партнерство в этой сфере. Его реализация позволит снизить издержки государства при производстве спутников, при их запуске", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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космос - риа наука, россия, москва, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Бизнес поспособствует увеличению спутниковой группировки, заявил Мишустин

Мишустин: бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России, это позволит снизить издержки государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что для обеспечения независимого развития государства необходимы собственные космические сервисы и услуги на основе данных дистанционного зондирования Земли, надежная спутниковая связь, а также безопасные каналы передачи данных.
«
"Для чего предстоит кратно увеличить спутниковую группировку. На решение такой задачи направлен отдельный национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации". Он предполагает очень активное участие предпринимателей. Мы сейчас пошли в то, чтобы сделать государственно-частное партнерство в этой сфере. Его реализация позволит снизить издержки государства при производстве спутников, при их запуске", - сказал Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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