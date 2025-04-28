https://ria.ru/20250428/biznes-2013819376.html
Малый бизнес РФ и Узбекистана сможет выстраивать кооперацию в режиме онлайн
Малый бизнес РФ и Узбекистана сможет выстраивать кооперацию в режиме онлайн - РИА Новости, 28.04.2025
Малый бизнес РФ и Узбекистана сможет выстраивать кооперацию в режиме онлайн
Корпорация МСП разработала единое цифровое платформенное решение для международной кооперации бизнеса России и Узбекистана, это упростит международную... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:44:00+03:00
2025-04-28T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Корпорация МСП разработала единое цифровое платформенное решение для международной кооперации бизнеса России и Узбекистана, это упростит международную кооперацию МСП двух стран, сообщает пресс-служба Корпорации. Отмечается, что в рамках сотрудничества была обеспечена бесшовная интеграция цифровой платформы МСП.РФ и цифровой системы Online Bozor Республики Узбекистан. Это позволит малым и средним российским производственным компаниям выстраивать кооперационные связи с поставщиками и заказчиками из Узбекистана в режиме онлайн. "Торгово-промышленные отношения России и Узбекистана поступательно развиваются, растет товарооборот. При этом у наших стран сохраняется широкий диапазон сфер для кооперации, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, электронной торговле. Важно создавать эффективно работающие инструменты, которые будут способствовать упрощению взаимодействия между поставщиками и заказчиками. Объединение возможностей крупнейших цифровых бизнес-платформ России и Узбекистана позволит создать единую онлайн экосистему промышленной кооперации двух стран", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства. В рамках сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ российские предприниматели получают доступ к пулу товаров и услуг, а также заказов от узбекистанских компаний, прошедших специальную верификацию. Наиболее востребованными позициями являются текстильная и строительная продукция, а также товары агропромышленного комплекса. "Мы завершили первый этап по интеграции сервиса "Производственная кооперация и Сбыт" Цифровой платформы МСП.РФ и цифровой системы "Online-Bozor.uz" (заказчик министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан, оператор ООО "Реалсофт"). Интеграция открывает новые горизонты для сотрудничества между предпринимателями Узбекистана и России. Мы уверены, что она станет мощным импульсом для расширения производственной кооперации, реализации новых совместных проектов", – отметил министр занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан Ботир Захидов, его слова приводит пресс-служба министерства. Региональным управлениям министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан дана команда проводить отбор и модерировать узбекистанские компании для размещения их в Реестре промышленных компаний МСП.РФ. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич создание новых кооперационных цепочек с участием российских МСП – одно из приоритетных направлений работы Корпорации. "Мы получаем большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров для сотрудничества и инвестиций в России. Сервис "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ помогает предпринимателям находить проверенных поставщиков и покупателей из разных стран, устанавливать с ними контакт и начинать работу. На сегодняшний день там размещено более 1,8 тысячи запросов от почти 100 иностранных компаний из 14 стран, более 70 - из стран СНГ, в том числе из Узбекистана. С использованием сервиса субъектами МСП уже заключено более 1,5 тысяч сделок", – сообщил Исаевич в ходе Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Интеграция сервиса "Производственная кооперация и сбыт" Цифровой платформы МСП.РФ с узбекистанской цифровой системой Online Bozor стала результатом договоренностей, достигнутых по итогам 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, а также "дорожной карты" по увеличению товарооборота между двумя странами, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.
https://ria.ru/20250428/kooperatsiya-2013618756.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Малый бизнес РФ и Узбекистана сможет выстраивать кооперацию в режиме онлайн
Малый бизнес России и Узбекистана сможет выстраивать кооперацию в режиме онлайн
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Корпорация МСП разработала единое цифровое платформенное решение для международной кооперации бизнеса России и Узбекистана, это упростит международную кооперацию МСП двух стран, сообщает пресс-служба Корпорации.
Отмечается, что в рамках сотрудничества была обеспечена бесшовная интеграция цифровой платформы МСП.РФ и цифровой системы Online Bozor Республики Узбекистан. Это позволит малым и средним российским производственным компаниям выстраивать кооперационные связи с поставщиками и заказчиками из Узбекистана в режиме онлайн.
"Торгово-промышленные отношения России и Узбекистана поступательно развиваются, растет товарооборот. При этом у наших стран сохраняется широкий диапазон сфер для кооперации, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, электронной торговле. Важно создавать эффективно работающие инструменты, которые будут способствовать упрощению взаимодействия между поставщиками и заказчиками. Объединение возможностей крупнейших цифровых бизнес-платформ России и Узбекистана позволит создать единую онлайн экосистему промышленной кооперации двух стран", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства.
В рамках сервиса "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ российские предприниматели получают доступ к пулу товаров и услуг, а также заказов от узбекистанских компаний, прошедших специальную верификацию. Наиболее востребованными позициями являются текстильная и строительная продукция, а также товары агропромышленного комплекса.
"Мы завершили первый этап по интеграции сервиса "Производственная кооперация и Сбыт" Цифровой платформы МСП.РФ и цифровой системы "Online-Bozor.uz" (заказчик министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан, оператор ООО "Реалсофт"). Интеграция открывает новые горизонты для сотрудничества между предпринимателями Узбекистана и России. Мы уверены, что она станет мощным импульсом для расширения производственной кооперации, реализации новых совместных проектов", – отметил министр занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан Ботир Захидов, его слова приводит пресс-служба министерства.
Региональным управлениям министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан дана команда проводить отбор и модерировать узбекистанские компании для размещения их в Реестре промышленных компаний МСП.РФ.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич создание новых кооперационных цепочек с участием российских МСП – одно из приоритетных направлений работы Корпорации.
"Мы получаем большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров для сотрудничества и инвестиций в России. Сервис "Производственная кооперация и сбыт" на МСП.РФ помогает предпринимателям находить проверенных поставщиков и покупателей из разных стран, устанавливать с ними контакт и начинать работу. На сегодняшний день там размещено более 1,8 тысячи запросов от почти 100 иностранных компаний из 14 стран, более 70 - из стран СНГ, в том числе из Узбекистана. С использованием сервиса субъектами МСП уже заключено более 1,5 тысяч сделок", – сообщил Исаевич в ходе Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Интеграция сервиса "Производственная кооперация и сбыт" Цифровой платформы МСП.РФ с узбекистанской цифровой системой Online Bozor стала результатом договоренностей, достигнутых по итогам 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, а также "дорожной карты" по увеличению товарооборота между двумя странами, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.