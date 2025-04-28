https://ria.ru/20250428/biryukov-2013839362.html

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 28.04.2025

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции дополняют многолетниками. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени.

https://ria.ru/20250428/poezd-2013827435.html

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москва, петр бирюков