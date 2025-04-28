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Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
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Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T14:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции дополняют многолетниками. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Бирюков: первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции дополняют многолетниками. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени.
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