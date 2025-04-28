https://ria.ru/20250428/bia-2013838020.html

BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК "Деловые Линии"

BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК "Деловые Линии" - РИА Новости, 28.04.2025

BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК "Деловые Линии"

erid: F7NfYUJCUneRJTijKMwN РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:42:00+03:00

2025-04-28T14:42:00+03:00

2025-04-28T14:42:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRJTijKMwN МОСКВА, 28 апр – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании внедрили в работу логистического оператора конфигурацию "Централизованный архив" (18+) для платформы "1С:Предприятие" (18+). Система обеспечивает не только хранение документов компании, но и быстрый доступ к ним. Изначально хранение электронной и бумажной документации осуществлялось децентрализовано, в различных подразделениях и информационных системах компании. Такой подход усложнял поиск документов и формирование отчетности. В новой системе предусмотрено автоматическое создание задач на поиск и добавление в электронный архив скан-копий при их отсутствии в момент запроса документов, а также возможность определения физического местонахождения документов на любом этапе их жизненного цикла. Кроме того, разработчики добавили инструмент для предоставления скан-копий по запросу сотрудника без непосредственного участия работников архива. "Для логистической отрасли критически важно сохранять непрерывности бизнес-процессов, поэтому внедрение системы осуществлялось с сохранением функционирования подразделений. В ней настроено поточное сканирование и реализована форма поиска, которая учитывает множество параметров", – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. По словам заместителя генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрия Хрущалева, ускорение и упрощение документооборота способствует улучшению бизнес-процессов, в том числе, связанных со своевременным предоставлением отчетности. "В результате модернизации процесса управления документацией мы получили систему для удобного хранения и использования информации. Сегодня наш Централизованный архив занимает более 75 терабайт и насчитывает порядка 400 миллионов документов", – отметил Хрущалев. В рамках проекта эксперты BIA Technologies сформировали для хранения основных видов документов обязательный процесс подготовки электронной копии, чтобы в Централизованный архив попадали только нужные сведения. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы