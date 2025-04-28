"Бессмертный полк" впервые пройдет во время матчей Кубка России, РПЛ и ФНЛ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Бессмертный полк" впервые в истории пройдет на спортивном мероприятии, акция состоится во время матчей Кубка России по футболу, Российской премьер-лиги (РПЛ) и дивизионов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В преддверии 80-летия Победы РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России "Спартак" – "Динамо", "Локомотив" – "Ростов" и "Зенит" – ЦСКА 29 и 30 апреля. Акция также запланирована в период с 10 по 12 мая во время игр РПЛ и ФНЛ.