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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.04.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:54:00+03:00
2025-04-28T14:54:00+03:00
2025-04-28T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого апреля около 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью