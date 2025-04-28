https://ria.ru/20250428/belousov-2013859975.html

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:47:00+03:00

2025-04-28T15:47:00+03:00

2025-04-28T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской области, сообщили в министерстве. "В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях", – говорится в сообщении. Министр подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк "уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи", внося вклад в общее продвижение группировки войск "Запад". Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине.

https://ria.ru/20250427/svo-2013378051.html

https://ria.ru/20250426/dugin-2013621523.html

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россия, каменка, харьковская область, андрей белоусов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины