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Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/belousov-2013859975.html
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:47:00+03:00
2025-04-28T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
каменка
харьковская область
андрей белоусов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской области, сообщили в министерстве. "В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях", – говорится в сообщении. Министр подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк "уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи", внося вклад в общее продвижение группировки войск "Запад". Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине.
https://ria.ru/20250427/svo-2013378051.html
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россия, каменка, харьковская область, андрей белоусов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Каменка, Харьковская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Белоусов поздравил ВС России с освобождением Каменки в Харьковской области

Белоусов поздравил бойцов 344-го мотострелкового полка с освобождением Каменки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области
Российская группировка Запад освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Каменка в Харьковской области, сообщили в министерстве.
"В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях", – говорится в сообщении.
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Министр подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк "уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи", внося вклад в общее продвижение группировки войск "Запад".
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКаменкаХарьковская областьАндрей БелоусовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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