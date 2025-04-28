https://ria.ru/20250428/belorussija-2013919365.html

Белорусские парламентарии призвали защищать общую с РФ историю от подделок

Белорусские парламентарии призвали защищать общую с РФ историю от подделок - РИА Новости, 28.04.2025

Белорусские парламентарии призвали защищать общую с РФ историю от подделок

Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко заявил, что общую для России и Белоруссии историческую правду нужно не только беречь, но и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:19:00+03:00

2025-04-28T19:19:00+03:00

2025-04-28T22:10:00+03:00

россия

белоруссия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко заявил, что общую для России и Белоруссии историческую правду нужно не только беречь, но и защищать от фальсификаторов. Сергеенко в понедельник прибыл в Волгоград для участия в международном патриотическом форуме Союзного государства "Великое наследие — общее будущее", который пройдет 28 — 29 апреля. В понедельник Сергеенко и другие белорусские депутаты возложили венок и цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде. "Общую историю нужно, во-первых, беречь. А защищать (историю – ред.) нужно от разного рода фальсификаторов, которые сегодня говорят о том, что вклад Красной Армии в разгром фашизма был такой же, как и союзников", - сказал Сергеенко журналистам в Волгограде. Видеофрагмент беседы опубликовала пресс-служба нижней палаты белорусского парламента в своем Telegram-канале. Он отметил, что посетители европейских музеев рассказывают о том, что экспозиции там лишь совсем немного говорят о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом. При этом Сергеенко напомнил, что во Вторую мировую войну самые большие потери и самый серьезный удар пришлись именно на СССР. "Это нужно показывать, это не подлежит обсуждению. Поэтому сегодняшний форум - это возможность еще раз показать всем то величие подвига, показать, как было на самом деле. Все меньше и меньше становится свидетелей того героического времени. Сегодня нужно доносить это с помощью произведений искусства и с помощью таких мероприятий, которые проводятся в разных уголках наших стран", - сказал спикер нижней палаты белорусского парламента. Форум Союзного государства "Великое наследие — общее будущее" проходит в преддверии 80-летия Великой Победы. Он направлен на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В нем запланировано участие более 500 участников из 20 стран, включая дружественные страны Европы, Азии и Латинской Америки. По информации пресс-службы нижней палаты парламента, мнения, высказанные участниками форума, будут отражены в заявлении Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Его принятие планируется на 68-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая пройдет в июне в городе-герое Бресте.

https://ria.ru/20250423/belorussiya-2013016013.html

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