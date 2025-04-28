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Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу - РИА Новости, 28.04.2025
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11:41 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/baturin-2013793662.html
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу - РИА Новости, 28.04.2025
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу
Военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением коллективному Западу, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:41:00+03:00
2025-04-28T11:41:00+03:00
россия
курская область
москва
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
корейская народная армия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением коллективному Западу, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Комиссия высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "Договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве Москвы и Пхеньяна наполнен реальным содержанием и партнерство проверено на деле, в боевых условиях. Военный союз двух ядерных державы - России и КНДР - является серьезным предостережением коллективному Западу", - сказал Батурин. По его словам, в лице КНДР у России есть союзник с мощным военно-промышленным комплексом и большой армией, готовый оказать реальную военную помощь. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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россия, курская область, москва, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, корейская народная армия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Корейская народная армия, Вооруженные силы Украины
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу

Батурин: военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением Западу

© AP Photo / Korea News ServiceСеверокорейские военнослужащие
Северокорейские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Korea News Service
Северокорейские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением коллективному Западу, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Комиссия высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
"Договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве Москвы и Пхеньяна наполнен реальным содержанием и партнерство проверено на деле, в боевых условиях. Военный союз двух ядерных державы - России и КНДР - является серьезным предостережением коллективному Западу", - сказал Батурин.
По его словам, в лице КНДР у России есть союзник с мощным военно-промышленным комплексом и большой армией, готовый оказать реальную военную помощь.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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РоссияКурская областьМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовКорейская народная армияВооруженные силы Украины
 
 
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