https://ria.ru/20250428/baturin-2013793662.html

Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу

Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу - РИА Новости, 28.04.2025

Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу

Военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением коллективному Западу, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:41:00+03:00

2025-04-28T11:41:00+03:00

2025-04-28T11:41:00+03:00

россия

курская область

москва

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

корейская народная армия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный союз России и КНДР стал серьезным предостережением коллективному Западу, поделился мнением с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Комиссия высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "Договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве Москвы и Пхеньяна наполнен реальным содержанием и партнерство проверено на деле, в боевых условиях. Военный союз двух ядерных державы - России и КНДР - является серьезным предостережением коллективному Западу", - сказал Батурин. По его словам, в лице КНДР у России есть союзник с мощным военно-промышленным комплексом и большой армией, готовый оказать реальную военную помощь. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

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россия, курская область, москва, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, корейская народная армия, вооруженные силы украины