https://ria.ru/20250428/babushkina--2013801956.html

Бабушкина представила опыт Свердловской области по международным связям

Бабушкина представила опыт Свердловской области по международным связям - РИА Новости, 28.04.2025

Бабушкина представила опыт Свердловской области по международным связям

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила опыт региона по установлению и развитию международных связей в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:22:00+03:00

2025-04-28T12:22:00+03:00

2025-04-28T12:22:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила опыт региона по установлению и развитию международных связей в условиях санкций в рамках мероприятий Совета законодателей России при Федеральном Собрании, сообщает пресс-служба облпарламента. Эти события проходят 27 и 28 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. "Свердловская область долгие годы выстраивала эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами. И сегодня в новых внешнеполитических условиях регион не снижает свой активности. Приоритетным направлением для нас стало развитие сотрудничества со странами-участницами СНГ, Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки", – заявила Бабушкина. Она добавила, что нивелировать последствия санкций и сохранить объемы внешней торговли удается благодаря комплексному подходу. Это своевременно принятые меры государственной поддержки и развитое налоговое законодательство, активизация конгрессно-выставочной деятельности и гуманитарного сотрудничества с заинтересованными странами. Бабушкина отметила, что свою роль играет укрепление международных контактов по линии парламентской дипломатии. Только в прошедшем году депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли участие в 28 межпарламентских и представительских мероприятиях международного уровня. Уральские законодатели – постоянные участники Миссии Наблюдателей от СНГ на парламентских и президентских выборах. Договорно-правовая база межпарламентского сотрудничества Законодательного Собрания включает 11 совместных документов с парламентами иностранных государств и их регионов. "Убеждена в том, что расширение нашего межпарламентского сотрудничества в полной мере способствует развитию торгово-экономических, образовательных, научных и культурных связей Свердловской области с иностранными партнерами", – подчеркнула Бабушкина. Также спикер Заксобрания Свердловской области приняла участие в заседании президиума Совета законодателей под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой. "Рассмотрели два ключевых вопроса. Первый – обеспечение качества и доступности медицинской помощи. В частности, речь шла о развитии школьной медицины, диспансеризации, борьбе с онкозаболеваниями, развитии сети медицинских учреждений. Второй вопрос – проведение летней оздоровительной кампании и летнего отдыха для семей с детьми. Здесь в числе поднятых тем — организация отдыха на черноморском побережье в условиях ограничений", – написала в своем телеграм-канале Бабушкина. Она напомнила, что сейчас, по данным Роспотребнадзора, в море купаться нельзя из-за несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам после столкновения танкеров в декабре прошлого года. При этом в Анапе воздух, питьевая вода и инфраструктура детских лагерей соответствуют всем требованиям, и ничего не должно помешать школьным каникулам. "Мы планируем организовать отдых для 4657 уральских детей в санатории "Жемчужина России". Будем следить за ситуацией и все решения принимать взвешенно", – заключила Бабушкина.

https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719335.html

https://ria.ru/20250424/babushkina-2013151411.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина