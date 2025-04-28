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Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16 - РИА Новости, 28.04.2025
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16
Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:11:00+03:00
2025-04-28T10:11:00+03:00
2025-04-28T10:11:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
владимирская область
александровский район
псковская область
александр авдеев (дипломат)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее региональный главк МВД России сообщал, что примерно в 2.40 в Александровском районе экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус шел из Псковской области в Кострому. Авдеев сообщал, что 10 человек госпитализированы, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии. "Медики Александровской районной больницы продолжают осмотр пострадавших. На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 7.00, одна женщина в реанимации, остальные – в состоянии средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html
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происшествия, здоровье - общество, владимирская область, александровский район, псковская область, александр авдеев (дипломат), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимирская область, Александровский район, Псковская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16
Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 16 человек