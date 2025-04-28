Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16 - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013774667.html
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16 - РИА Новости, 28.04.2025
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16
Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:11:00+03:00
2025-04-28T10:11:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
владимирская область
александровский район
псковская область
александр авдеев (дипломат)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее региональный главк МВД России сообщал, что примерно в 2.40 в Александровском районе экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус шел из Псковской области в Кострому. Авдеев сообщал, что 10 человек госпитализированы, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии. "Медики Александровской районной больницы продолжают осмотр пострадавших. На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 7.00, одна женщина в реанимации, остальные – в состоянии средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html
владимирская область
александровский район
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, владимирская область, александровский район, псковская область, александр авдеев (дипломат), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимирская область, Александровский район, Псковская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16

Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 16 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее региональный главк МВД России сообщал, что примерно в 2.40 в Александровском районе экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус шел из Псковской области в Кострому. Авдеев сообщал, что 10 человек госпитализированы, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии.
"Медики Александровской районной больницы продолжают осмотр пострадавших. На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 7.00, одна женщина в реанимации, остальные – в состоянии средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
26 апреля, 08:44
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВладимирская областьАлександровский районПсковская областьАлександр Авдеев (дипломат)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала