https://ria.ru/20250428/anokhin-2013939126.html

Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти

Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти - РИА Новости, 28.04.2025

Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти

Более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:40:00+03:00

2025-04-28T21:40:00+03:00

2025-04-28T21:40:00+03:00

общество

россия

белоруссия

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти , сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Каждый год поисковые группы выезжают на места боев, чтобы вернуть в историю имена солдат, отдавших свои жизни за нашу свободу. В прошлом году участниками поисковой работы на Смоленщине стали 82 отряда, в которые вошли более 1200 человек. Благодаря им было установлено 391 имя, захоронено 1950 воинов, для погребения переданы останки 11 красноармейцев", - написал Анохин, встретившийся с активистами. По промежуточным итогам этого сезона поисковики смогли обнаружить останки 115 воинов Красной Армии, 11 медальонов и два документа. Имена четырех воинов уже удалось установить. Также переданы останки бойца Василия Егоровича Рыжова в Тульскую область, а родственников другого воина, уроженца Кардымовского округа, еще предстоит найти, отметил губернатор.

россия

белоруссия

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, белоруссия, смоленская область, василий анохин