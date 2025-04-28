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Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти - РИА Новости, 28.04.2025
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21:40 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/anokhin-2013939126.html
Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти
Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти - РИА Новости, 28.04.2025
Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти
Более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:40:00+03:00
2025-04-28T21:40:00+03:00
общество
россия
белоруссия
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти , сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Каждый год поисковые группы выезжают на места боев, чтобы вернуть в историю имена солдат, отдавших свои жизни за нашу свободу. В прошлом году участниками поисковой работы на Смоленщине стали 82 отряда, в которые вошли более 1200 человек. Благодаря им было установлено 391 имя, захоронено 1950 воинов, для погребения переданы останки 11 красноармейцев", - написал Анохин, встретившийся с активистами. По промежуточным итогам этого сезона поисковики смогли обнаружить останки 115 воинов Красной Армии, 11 медальонов и два документа. Имена четырех воинов уже удалось установить. Также переданы останки бойца Василия Егоровича Рыжова в Тульскую область, а родственников другого воина, уроженца Кардымовского округа, еще предстоит найти, отметил губернатор.
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общество, россия, белоруссия, смоленская область, василий анохин
Общество, Россия, Белоруссия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: более 600 поисковиков работают на Смоленщине в рамках Вахты памяти

Анохин: поисковики в этом сезоне уже обнаружили останки 115 красноармейцев

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 600 поисковиков из России и Белоруссии ведут работы на территории Глинковского округа Смоленской области по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной вахты памяти , сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
«
"Каждый год поисковые группы выезжают на места боев, чтобы вернуть в историю имена солдат, отдавших свои жизни за нашу свободу. В прошлом году участниками поисковой работы на Смоленщине стали 82 отряда, в которые вошли более 1200 человек. Благодаря им было установлено 391 имя, захоронено 1950 воинов, для погребения переданы останки 11 красноармейцев", - написал Анохин, встретившийся с активистами.
По промежуточным итогам этого сезона поисковики смогли обнаружить останки 115 воинов Красной Армии, 11 медальонов и два документа. Имена четырех воинов уже удалось установить. Также переданы останки бойца Василия Егоровича Рыжова в Тульскую область, а родственников другого воина, уроженца Кардымовского округа, еще предстоит найти, отметил губернатор.
 
ОбществоРоссияБелоруссияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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