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Анохин: Смоленская область стала призером туристической премии - РИА Новости, 28.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:51 28.04.2025 (обновлено: 22:12 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/anokhin-2013925240.html
Анохин: Смоленская область стала призером туристической премии
Анохин: Смоленская область стала призером туристической премии - РИА Новости, 28.04.2025
Анохин: Смоленская область стала призером туристической премии
Смоленск стал победителем премии "Туристические города" в номинации "Город патриотического туризма", а Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:51:00+03:00
2025-04-28T22:12:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Смоленск стал победителем премии "Туристические города" в номинации "Город патриотического туризма", а Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации "Регион культурно-познавательного туризма" премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор Василий Анохин. Итоги премий подвели во время Форума туристических регионов и городов, прошедшего в Воронеже. "Смоленск — это город-щит и, как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, западный форпост нашей страны. C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю нашего региона. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям путешественников из России и других стран", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона отметил, что полученные награды – результат совместной работы правительства области, городских властей, предпринимателей и всех, кто делает Смоленск более привлекательным и интересным для гостей.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: Смоленская область стала призером туристической премии

Анохин: Смоленск стал победителем премии "Туристические города"

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Смоленск стал победителем премии "Туристические города" в номинации "Город патриотического туризма", а Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации "Регион культурно-познавательного туризма" премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор Василий Анохин.
Итоги премий подвели во время Форума туристических регионов и городов, прошедшего в Воронеже.
"Смоленск — это город-щит и, как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, западный форпост нашей страны. C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю нашего региона. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" продолжаем развивать туристическую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям путешественников из России и других стран", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона отметил, что полученные награды – результат совместной работы правительства области, городских властей, предпринимателей и всех, кто делает Смоленск более привлекательным и интересным для гостей.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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