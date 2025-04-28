https://ria.ru/20250428/aeroporty-2013869059.html

Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе

Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе - РИА Новости, 28.04.2025

Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе

Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:17:00+03:00

2025-04-28T16:17:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

в мире

испания

португалия

мадрид

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA. "В связи с отключением электроэнергии в аэропортах возникают некоторые инциденты. Задействованы аварийные генераторы. Рекомендуем пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям, поскольку возможны сбои при доступе в аэропорты и в работе наземного транспорта", - говорится в сообщении AENA в социальной сети X. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html

испания

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мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, португалия, мадрид, отключение электричества в европе