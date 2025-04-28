Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе
Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями из-за отключения электроэнергии
© AP Photo / Paul WhiteПассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания
© AP Photo / Paul White
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA.
"В связи с отключением электроэнергии в аэропортах возникают некоторые инциденты. Задействованы аварийные генераторы. Рекомендуем пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям, поскольку возможны сбои при доступе в аэропорты и в работе наземного транспорта", - говорится в сообщении AENA в социальной сети X.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
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