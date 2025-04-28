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Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе - РИА Новости, 28.04.2025
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16:17 28.04.2025 (обновлено: 16:58 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/aeroporty-2013869059.html
Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе
Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе - РИА Новости, 28.04.2025
Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе
Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:17:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
в мире
испания
португалия
мадрид
отключение электричества в европе
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA. "В связи с отключением электроэнергии в аэропортах возникают некоторые инциденты. Задействованы аварийные генераторы. Рекомендуем пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям, поскольку возможны сбои при доступе в аэропорты и в работе наземного транспорта", - говорится в сообщении AENA в социальной сети X. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html
испания
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в мире, испания, португалия, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Мадрид, Отключение электричества в Европе
Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями в работе

Аэропорты в Испании столкнулись с перебоями из-за отключения электроэнергии

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Paul White
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщает оператор AENA.
"В связи с отключением электроэнергии в аэропортах возникают некоторые инциденты. Задействованы аварийные генераторы. Рекомендуем пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям, поскольку возможны сбои при доступе в аэропорты и в работе наземного транспорта", - говорится в сообщении AENA в социальной сети X.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Вчера, 14:30
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
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В миреИспанияПортугалияМадридОтключение электричества в Европе
 
 
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