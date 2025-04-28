https://ria.ru/20250428/adg-2013907614.html

АдГ не прокомментировала информацию о выселении из штаб-квартиры

АдГ не прокомментировала информацию о выселении из штаб-квартиры - РИА Новости, 28.04.2025

АдГ не прокомментировала информацию о выселении из штаб-квартиры

Пресс-служба правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) не стала комментировать РИА Новости публикацию в СМИ о намерении австрийской компании Quercus GmbH... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:32:00+03:00

2025-04-28T18:32:00+03:00

2025-04-28T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-служба правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) не стала комментировать РИА Новости публикацию в СМИ о намерении австрийской компании Quercus GmbH выселить партию из ее штаб-квартиры. "Мы не высказываемся по данному поводу. Без комментариев", - заявила пресс-служба АдГ в ответ на письменный запрос РИА Новости. Ранее о планах компании-арендодателя Quercus GmbH выселить АдГ из арендуемой ею штаб-квартиры в Берлине сообщило издание Bild. Сообщается, что осенью 2022 года Quercus GmbH подписала договоры с АдГ на аренду помещения для штаб-квартиры в берлинском районе Райниккендорф. По данным Bild, за аренду помещения АдГ платит 42 775 евро в месяц. При этом владелец помещения предупредил АдГ о недопустимости политической рекламы. Соответственно, арендодателю не понравилось, что во время парламентских выборов 2025 года в штаб-квартире было организовано официальное мероприятие АдГ, во дворе были установлены агитационные палатки, а на фасад здания проецировался логотип партии. По мнению Quercus GmbH, использование здания было затруднено другими арендаторами из-за акций протеста и полицейского оцепления. По данным Bild, в письме к АдГ владелец помещения требовал освободить его до 31 марта текущего года, однако партия не стала этого делать. В ответном письме АдГ указала, что арендодателю следовало предвидеть возможность проведения партийных мероприятий в штаб-квартире партии. Также АдГ заявила, что освещала лишь небольшую часть фасада здания, а жалоб от других арендаторов не поступало. Партия извинилась, что отдельно не уведомила владельца о конкретном мероприятии и предложила компенсацию размером в 10 тысяч евро. Как сообщает Bild, Quercus GmbH отвергла предложенную компенсацию и обратилась в суд. На недавних выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%. Рейтинги партии продолжили расти после выборов, и сейчас впервые в истории опросы показывают, что АдГ с рейтингом 25-26% является самой популярной партией в Германии.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012346426.html

https://ria.ru/20250420/germanija-2012341378.html

https://ria.ru/20250419/germaniya-2012218931.html

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в мире, берлин (город), германия, альтернатива для германии (партия)