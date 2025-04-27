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Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28

Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28 - РИА Новости, 27.04.2025

Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 28, передает агентство... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T11:44:00+03:00

2025-04-27T11:44:00+03:00

2025-04-27T11:53:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

в мире

персидский залив

иран

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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 28, передает агентство Press TV.Ранее сообщалось о 25 погибших и 1139 пострадавших."Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек", - говорится в сообщении агентства.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

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персидский залив

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, персидский залив, иран