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Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28
Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28 - РИА Новости, 27.04.2025
Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28
Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 28, передает агентство... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:44:00+03:00
2025-04-27T11:44:00+03:00
2025-04-27T11:53:00+03:00
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
в мире
персидский залив
иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 28, передает агентство Press TV.Ранее сообщалось о 25 погибших и 1139 пострадавших."Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек", - говорится в сообщении агентства.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, персидский залив, иран
Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, В мире, Персидский залив, Иран
Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28
Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас возросло до 28