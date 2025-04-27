https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013678565.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 27.04.2025

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в южной части Тихого океана к западу от острова Маккуори, относящегося к австралийскому штату Тасмания, сообщает... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:14:00+03:00

2025-04-27T13:14:00+03:00

2025-04-27T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в южной части Тихого океана к западу от острова Маккуори, относящегося к австралийскому штату Тасмания, сообщает государственное геологическое агентство Австралии Geoscience Australia. Землетрясение зафиксировано в 9.22 по времени UTC (12.22 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 1484 километрах к югу от города Хобарт в штате Тасмания в Австралии. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250426/zemletryasenie-2013609980.html

тихий океан

тасмания

австралия

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тихий океан, тасмания, австралия, в мире