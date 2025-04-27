https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет

Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет - РИА Новости, 27.04.2025

Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет

Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская",... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:08:00+03:00

2025-04-27T04:08:00+03:00

2025-04-27T04:11:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская", отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников. "Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача "Москва первомайская". Там такие слова: "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что строчка "холодок бежит за ворот" говорит о том, что заморозки были типичными для 1 мая в XX веке. "Это было нормальное явление. Сейчас мы "разбаловались" при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода", - добавил метеоролог. Песня на стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача "Москва первомайская" была написана в 1937 году.

https://ria.ru/20250422/vilfand-2012646843.html

https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр