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Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет - РИА Новости, 27.04.2025
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04:08 27.04.2025 (обновлено: 04:11 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет
Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет - РИА Новости, 27.04.2025
Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет
Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская",... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:08:00+03:00
2025-04-27T04:11:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская", отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников. "Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача "Москва первомайская". Там такие слова: "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что строчка "холодок бежит за ворот" говорит о том, что заморозки были типичными для 1 мая в XX веке. "Это было нормальное явление. Сейчас мы "разбаловались" при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода", - добавил метеоролог. Песня на стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача "Москва первомайская" была написана в 1937 году.
https://ria.ru/20250422/vilfand-2012646843.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет

Вильфанд: заморозки в начале мая были нормой для Центральной России в XX веке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская", отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников.
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"Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача "Москва первомайская". Там такие слова: "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что строчка "холодок бежит за ворот" говорит о том, что заморозки были типичными для 1 мая в XX веке.
"Это было нормальное явление. Сейчас мы "разбаловались" при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода", - добавил метеоролог.
Песня на стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача "Москва первомайская" была написана в 1937 году.
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