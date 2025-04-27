Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет
Вильфанд: заморозки в начале мая были нормой для Центральной России в XX веке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке, об этом говорит и строчка "холодок бежит за ворот" из песни "Москва первомайская", отметил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников.
Вильфанд рассказал, когда в ЦФО вернется апрельская погода
22 апреля, 06:41
"Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача "Москва первомайская". Там такие слова: "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что строчка "холодок бежит за ворот" говорит о том, что заморозки были типичными для 1 мая в XX веке.
"Это было нормальное явление. Сейчас мы "разбаловались" при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода", - добавил метеоролог.
Песня на стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача "Москва первомайская" была написана в 1937 году.
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники
Вчера, 08:30