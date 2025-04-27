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При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025
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23:28 27.04.2025 (обновлено: 23:43 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/yemen-2013738959.html
При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек
При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025
При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли при авиаударе США по йеменской столице Сане, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T23:28:00+03:00
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли при авиаударе США по йеменской столице Сане, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам)."Согласно первоначальной информации, восемь человек, включая женщин и детей, погибли, несколько пострадали в результате американской агрессии против района Сакбан в округе Бени аль-Харис (в Сане - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
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в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп
В мире, США, Йемен, Сана, Дональд Трамп
При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек

Al Masirah: при авиаударе США по Сане погибли не менее восьми человек

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли при авиаударе США по йеменской столице Сане, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам).
"Согласно первоначальной информации, восемь человек, включая женщин и детей, погибли, несколько пострадали в результате американской агрессии против района Сакбан в округе Бени аль-Харис (в Сане - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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В миреСШАЙеменСанаДональд Трамп
 
 
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