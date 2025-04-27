https://ria.ru/20250427/yemen-2013738959.html

При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек

При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025

При авиаударе США по столице Йемена погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли при авиаударе США по йеменской столице Сане, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T23:28:00+03:00

2025-04-27T23:28:00+03:00

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КАИР, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли при авиаударе США по йеменской столице Сане, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам)."Согласно первоначальной информации, восемь человек, включая женщин и детей, погибли, несколько пострадали в результате американской агрессии против района Сакбан в округе Бени аль-Харис (в Сане - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

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в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп